Tôi vẫn thoáng xao lòng trước người phụ nữ khác dù yêu vợ

Chúng tôi lấy nhau gần mười năm, có hai con, cuộc sống không dư dả nhưng ổn định. Vợ tôi không phải kiểu phụ nữ nói chuyện ngọt ngào hay biết làm mới cảm xúc, bù lại cô ấy chịu khó, thực tế và luôn nghĩ cho chồng con trước tiên. Tôi hiểu điều đó và trân trọng, dù đôi khi giữa guồng quay công việc, con cái, cơm áo, mọi thứ trở nên đều đều đến mức khô khan.

Tôi làm việc trong môi trường văn phòng, ngày nào cũng gặp đi gặp lại từng gương mặt quen. Có những buổi họp kéo dài, những lần tăng ca về muộn, những cuộc trò chuyện vụn vặt bên máy pha cà phê. Và cũng có những khoảnh khắc rất nhỏ, rất ngắn, khi ánh mắt tôi vô tình chạm vào ánh mắt của một nữ đồng nghiệp. Không phải là rung động dữ dội, chỉ là cảm giác "cảm nắng" thoáng qua, đủ để bản thân giật mình nhận ra: hóa ra mình vẫn là một người đàn ông bình thường, vẫn có những rung động rất con người.

Tôi tin không chỉ riêng tôi mới có cảm giác đó. Nhiều người đàn ông đã có gia đình, sống tử tế, vẫn có thể thoáng xao lòng trước một ánh nhìn, một nụ cười, hay cách ai đó lắng nghe mình nói. Điều quan trọng không phải là cảm giác ấy xuất hiện hay không, mà là mình làm gì sau đó. Với tôi, mọi thứ luôn dừng lại ở đúng khoảnh khắc ánh mắt rời đi.

Tôi chưa từng nhắn tin riêng tư, chưa từng chủ động tạo cơ hội thân thiết hơn mức cần thiết. Tôi tự đặt cho mình một giới hạn rất rõ ràng. Mỗi lần thấy lòng mình dao động, tôi lại nghĩ đến cảnh vợ ngồi chờ tôi về ăn cơm muộn, nghĩ đến những tối hai đứa nhỏ ngủ gục trên ghế sofa chờ bố. Những hình ảnh rất đời đó kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi không cho rằng mình cao thượng hay đạo đức hơn ai. Tôi chỉ biết có những ranh giới nếu bước qua thì không thể quay lại như cũ. Gia đình với tôi không chỉ là trách nhiệm, mà là lựa chọn mỗi ngày. Giữ được giới hạn ấy không phải vì tôi không đủ dũng cảm để sai, mà vì tôi đủ tỉnh táo để biết điều gì mới là thứ mình không được phép đánh mất. Tôi biết mới 10 năm hôn nhân, chưa dài để nói hay hoặc hơn được ai nhưng tôi tự nhủ sẽ tiếp tục giữ vững quan điểm và cố gắng hơn nữa để giữ lại những thứ quan trọng nhất của đời mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Đức Lâm