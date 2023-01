Cách giảm say xỉn khi uống rượu bia

Ngày Tết, việc nhậu nhẹt, uống rượu bia là khó tránh khỏi. Bác sĩ có thể cho biết cách uống để giảm say? (Hoàng, 30 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Các tác hại của việc uống rượu bia được cảnh báo nhiều. Uống nhiều rượu gây tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe nói chung, đặc biệt về gan. Chưa kể người say rượu bia thường bị mất kiểm soát về hành vi và suy nghĩ.

Bạn cần uống theo nhu cầu khuyến nghị, nam giới không được quá 2 đơn vị rượu mỗi ngày (mỗi đơn vị rượu là 40 ml rượu mạnh) hoặc hai lon bia 330 ml 4-5 độ.

Với nữ giới dưới một đơn vị rượu, khoảng 30-40 ml rượu mạnh hoặc một lon bia một ngày.

Cách giảm bớt say là không được để bụng đói, uống từ từ, chậm rãi để giảm kích ứng niêm mạc miệng và dạ dày. Khi dạ dày trống, rượu sẽ xuống ruột non rất nhanh và khiến người uống nhanh bị say. Nếu ở trong dạ dày càng lâu, rượu sẽ bị hấp thu càng chậm, nên lâu bị say hơn. Một số thực phẩm nên ăn trước khi uống rượu bia là cơm trắng, bánh mì.

Ngoài ra, không pha rượu với bia hoặc các chất kích thích khác, dễ gây ngộ độc như buồn nôn, chóng mặt, thậm chí có nguy cơ tử vong do nồng độ cồn trong máu tăng quá cao.

Để giữ gìn và bảo vệ sức khỏe, tốt nhất bạn không nên uống rượu bia.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng

Trưởng Khoa Khám Tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia