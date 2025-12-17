Là trai thẳng nhưng em nghi ngờ trong mình tồn tại thể nữ

Nhiều lúc em cảm thấy mình sống hướng theo cảm xúc, dẫn đến một số chuyện thua thiệt người khác.

Trong xã hội hiện nay, người ta không còn quá quan trọng việc đàn ông phải mạnh mẽ, rắn rỏi, là trụ cột của gia đình. Điển hình là nhiều người phụ nữ thường than phiền rằng lương của họ còn nhiều hơn lương của chồng, dẫn đến việc coi khinh chồng. Xã hội bây giờ cũng dần chấp nhận LGBT.

Em là trai thẳng, thích con gái và cảm thấy mình luôn có những tính nam nhất định nhưng đang nghi ngờ liệu trong cơ thể mình có chứa hay tồn tại một thể nữ nào không. Vì em chỉ mới 19 tuổi, còn chưa có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm sống, cũng chưa biết thế nào mới là người đàn ông mạnh mẽ, là trụ cột của gia đình sau này. Nhiều lúc em cảm thấy mình sống hướng theo cảm xúc, dẫn đến một số chuyện thua thiệt người khác.

Câu hỏi đặt ra là làm sao để em có thể luôn mạnh mẽ, can trường và rắn rỏi như một người đàn ông thực thụ? Và nếu trở nên mạnh mẽ, em có thể thay đổi được cách sống hay không? Em cảm thấy nghi ngờ bản thân, mong mọi người cho em xin lời khuyên.

Xuân Mạnh