Trường Phổ thông Năng khiếu công bố chỉ tiêu, lịch thi lớp 10

Trường Phổ thông Năng khiếu dự kiến tổ chức thi tuyển vào ngày 23-24/5 để chọn 595 học sinh vào lớp 10.

Lịch thi và số chỉ tiêu vào lớp 10 được trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM, công bố sáng 18/3. Nhà trường lưu ý lịch thi có thể điều chỉnh để phù hợp với thời gian tuyển sinh lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM.

Lịch thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026:

Thí sinh muốn vào trường phải thi ít nhất 4 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Các em có thể thi tối đa 2 môn, miễn không trùng lịch.

Đề thi môn không chuyên có hai phần tự luận và trắc nghiệm. Với môn chuyên, đề chỉ có tự luận, trừ môn Tiếng Anh.

Điểm xét tuyển lớp 10 là tổng điểm bốn bài thi, môn chuyên nhân hệ số hai, không bài thi nào dưới 2 điểm. Với các lớp chuyên tuyển bằng hai tổ hợp, căn cứ kết quả thi và số lượng nguyện vọng, trường sẽ quyết định điểm xét tuyển với từng nhóm.

Nhà trường cho biết thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng vào các lớp chuyên, xếp theo thứ tự ưu tiên. Các em được xét theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự nguyện vọng nhưng chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất.

Năm nay, trường tuyển 595 học sinh, tương tự các năm trước. Hai cơ sở đều dạy học 2 buổi một ngày nhưng trường ở An Đông không tổ chức bán trú.

Chỉ tiêu cụ thể các lớp chuyên của trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026:

Thí sinh đăng ký thi tuyển trên website của trường, từ ngày 4 đến 10/5. Lệ phí thi mỗi môn là 150.000 đồng, mỗi nguyện vọng là 50.000 đồng.

Phổ thông Năng khiếu được thành lập năm 1996. Đây là trường duy nhất ở TP HCM tổ chức thi tuyển riêng, độc lập với kỳ thi vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm ngoái, lớp chuyên Toán dẫn đầu điểm chuẩn với 33,75 điểm, còn lại khoảng 24,4-33.

Cơ sở Đông Hòa của trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: Website nhà trường

