Cách các nước quản lý xe bán tải trong thành phố

Trong khi Thái Lan ưu đãi thuế, quản lý bán tải linh hoạt như xe con, thì Nhật Bản siết tiêu chuẩn khiến bán tải ít phổ biến hơn.

Xe bán tải đang trở thành dòng xe gây nhiều tranh luận tại Việt Nam khi nằm ở ranh giới giữa xe con và xe tải, từ cách tính thuế phí đến quy định lưu thông. Ở nhiều quốc gia, xe bán tải được định vị khá rõ ràng, hoặc là phương tiện phục vụ sản xuất với các ưu đãi riêng, hoặc được quản lý tương tự xe con.

Thái Lan

Thái Lan là thị trường bán tải lớn nhất Đông Nam Á, nơi dòng xe này được xem là phương tiện lao động phổ biến trong nông nghiệp, xây dựng và vận chuyển. Chính phủ nước này duy trì nhiều chính sách ưu đãi, coi bán tải là dòng xe chiến lược của ngành ôtô, đặc biệt với nhóm "1-ton pickup" (xe bán tải có tải trọng chở hàng khoảng 1 tấn) phục vụ sản xuất và logistics, theo các báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) và Hội đồng Đầu tư Thái Lan.

Xe bán tải một hàng ghế tại Thái Lan. Ảnh: HotCars

Xe bán tải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức thấp, khoảng 3-8% với các phiên bản cabin đơn tùy mức phát thải, trong khi các bản cabin kép, gần với xe con, có thể chịu mức thuế cao hơn, khoảng 12-30%, theo cấu trúc thuế của Cục Thuế tiêu thụ đặc biệt Thái Lan. Xe bán tải tại Thái Lan được phân loại riêng, theo hướng gần với xe chở hàng, thay vì xe con, nhưng trong thực tế lại được sử dụng linh hoạt cho cả mục đích cá nhân.

Về giao thông, Thái Lan áp dụng quy định hạn chế nghiêm ngặt với xe tải, đặc biệt tại Bangkok và các đô thị lớn. Nhiều loại xe tải từ 6 bánh trở lên bị cấm lưu thông vào giờ cao điểm hoặc trong khung giờ ban ngày nhằm giảm ùn tắc. Tuy nhiên, xe bán tải chở dưới 1,6 tấn không nằm trong nhóm bị hạn chế, và có thể lưu thông tự do như xe con, kể cả trong đô thị. Thái Lan cũng không áp dụng niên hạn sử dụng, mà quản lý qua đăng kiểm định kỳ do Cục Vận tải Đường bộ Thái Lan quy định.

Các loại xe tải cấm theo giờ tại Bangkok. Nguồn: Centralretaillogistics

Indonesia

Indonesia sử dụng nhiều xe bán tải và xe tải nhỏ, chủ yếu phục vụ kinh doanh và vận chuyển hàng hóa. Xe bán tải tại đây được coi là xe chở hàng, nên có thuế và phí thấp hơn so với xe con, góp phần hỗ trợ hoạt động logistics và doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt tại khu vực nông thôn và vùng đảo, theo khung chính sách thuế phương tiện của Bộ Tài chính Indonesia.

Về giao thông, bán tải nhìn chung được phép lưu thông rộng rãi, nhưng trong một số trường hợp có thể bị áp quy định như xe chở hàng, bao gồm hạn chế theo giờ hoặc tuyến đường, cao tốc, đặc biệt tại các đô thị lớn như Jakarta nhằm giảm ùn tắc. Indonesia không áp dụng niên hạn sử dụng đối với xe bán tải, nhưng phương tiện phải trải qua kiểm định định kỳ, nhất là với xe phục vụ kinh doanh, theo Bộ Giao thông Indonesia.

Nhật Bản

Nhật Bản không phải thị trường chuộng xe bán tải cỡ lớn, mà phổ biến là các dòng xe tải mini (kei truck) phục vụ nông nghiệp, xây dựng và kinh doanh nhỏ. Các xe này được xếp vào nhóm xe hạng nhẹ (kei car) với quy định riêng về kích thước và động cơ, nhờ đó được hưởng thuế và phí thấp hơn đáng kể so với xe con, đồng thời dễ di chuyển trong đô thị đông đúc và đường hẹp, theo quy định của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản.

Ngược lại, các mẫu bán tải cỡ lớn như Hilux được xếp vào nhóm xe chở hàng thông thường, chịu chi phí sở hữu cao và ít phổ biến, theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản. Về giao thông, xe bán tải và xe tải nhỏ nhìn chung được lưu thông bình thường, nhưng có thể chịu một số hạn chế tại khu vực đô thị hoặc đường hẹp tùy địa phương.

Xe tải mini (kei truck) tại Nhật Bản. Ảnh: Wikimedia

Mỹ

Tại Mỹ, xe bán tải thường được phân loại là "xe tải nhẹ" (light truck) thay vì xe con trong hệ thống quản lý, theo hệ thống phân loại của Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) và Cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA). Nhóm này bao gồm phần lớn các mẫu pickup phổ biến và một số dòng SUV khung rời.

Dù được xếp là xe tải, bán tải không bị áp các hạn chế lưu thông như xe tải nặng và được sử dụng rộng rãi cho cả mục đích cá nhân. Về thuế phí, xe không có ưu đãi đáng kể so với xe con, nhưng một số tiêu chuẩn như mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải được áp dụng theo nhóm light truck, thường ít nghiêm ngặt hơn. Mỹ cũng không quy định niên hạn sử dụng, việc quản lý chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn an toàn và môi trường.

Hệ thống phân loại xe tải tại Mỹ dựa trên trọng lượng toàn bộ (GVWR), được quy định bởi Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Liên bang (FHWA), với các xe dưới khoảng 3,8-4,5 tấn thuộc nhóm xe tải nhẹ, còn các xe nặng hơn thuộc nhóm trung và nặng. Các tiêu chuẩn chính do liên bang ban hành, nhưng quy định cụ thể có thể khác nhau giữa các bang.

Australia

Tại Australia, xe bán tải, còn gọi là "ute", rất phổ biến và thường được phân loại là xe thương mại nhẹ thay vì xe con, dù được sử dụng rộng rãi cho cả mục đích cá nhân, theo hệ thống phân loại phương tiện và thuế của Cơ quan Thuế Australia. Xe không bị hạn chế đáng kể khi lưu thông và không có niên hạn cố định, chủ yếu quản lý qua đăng kiểm và tiêu chuẩn an toàn.

Hệ thống phân loại dựa trên trọng lượng và mục đích sử dụng, với phần lớn ute thuộc nhóm dưới 3,5-4,5 tấn. Nhiều mẫu bán tải được miễn thuế xe sang (Luxury Car Tax) do được xếp là phương tiện chở hàng, thay vì xe con. Theo quy định, các xe có tải trọng lớn (thường trên 1 tấn hoặc vượt đáng kể khối lượng hành khách) sẽ được coi là xe thương mại và không chịu thuế xe sang.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể không phải nộp thuế phụ bổng (Fringe Benefits Tax) khi cung cấp bán tải cho nhân viên, nếu xe đáp ứng điều kiện là phương tiện chở hàng và việc sử dụng cho mục đích cá nhân chỉ ở mức hạn chế, ví dụ như đi lại từ nhà đến nơi làm việc, chở hàng cho công việc. Do thuộc nhóm xe thương mại, các mẫu này cũng không bị áp trần khấu hao như xe con, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí. Những yếu tố này góp phần khiến bán tải rất phổ biến tại Australia.

Phạm Hải