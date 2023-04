Cách bảo vệ cơ thể trước nguy cơ Covid tăng trở lại

Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ không khí nhà cửa luôn thông thoáng và nâng cao sức đề kháng qua chế độ ăn uống, luyện tập.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận từ ngày 7 đến 14/4 có 493 ca mắc Covid, tăng hơn 7 lần so với tuần trước đó. Tại TP HCM, số ca nhiễm tăng nhẹ và phát hiện biến chủng mới của Omicron là XBB.1.5. Đây là biến chủng có đặc tính lây lan nhanh nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về tăng ca nặng.

Số ca Covid có xu hướng tăng trở lại. Ảnh: Freepik

Nguyên nhân các ca Covid tăng trở lại

Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc Covid tăng nhanh trở lại là do các yếu tố bao như:

Miễn dịch cộng đồng giảm: Với bệnh nhân đã nhiễm Covid, khả năng miễn dịch với bệnh sẽ giảm dần theo thời gian. Theo tổ chức y tế thế giới (WHO), kháng thể của vaccine phòng Covid cũng sẽ mất hết sau 6 tháng. Vì vậy, nếu người dân không tiêm nhắc lại định kỳ thì đều có nguy cơ nhiễm và tái nhiễm bệnh.

Do môi trường sống: Cho đến nay, virus SARS-CoV-2 vẫn còn tồn tại. Vào thời tiết giao mùa với nền nhiệt nóng ấm và mưa nhiều sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển.

Chủ quan phòng dịch: Trong trạng thái bình thường mới, mọi người dần lơ là với việc phòng dịch và thường tụ tập tại chỗ đông người, không đeo khẩu trang. Điều này làm tăng nguy cơ lây nhiễm và khiến bệnh lây lan nhanh chóng.

Hệ miễn dịch suy giảm: Người cao tuổi, người có bệnh lý nền, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và cho con bú,... là đối tượng có hệ miễn dịch yếu. Những nhóm này có nguy cơ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó có Covid. Nguy hiểm hơn, các triệu chứng Covid trên nhóm này thường nhanh trở nặng và gây ra nhiều biến chứng.

Hướng dẫn phòng bệnh

Hiện Việt Nam vẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chiến lược của WHO là 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và vaccine. Theo các cơ quan y tế, người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang trong các cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng và tại những địa điểm, sự kiện tập trung đông người, nhất là trong dịp nghỉ lễ sắp tới.

Với người nhiễm Covid ở mức độ nhẹ, bệnh nhân có thể điều trị tại nhà theo hướng dẫn của các chuyên gia y tế như: chủ động cách ly tại nhà để hạn chế việc lây truyền bệnh; sử dụng các nhóm thuốc hạ sốt, giảm đau, tăng cường đề kháng, bù điện giải... Đồng thời, người bệnh cần giữ không khí nhà cửa luôn thông thoáng, sạch sẽ; vận động nâng cao sức khỏe.

Người dân cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh. Ảnh: Freepik

Về chế độ ăn hằng ngày, mỗi người cần bổ sung các thực phẩm phù hợp, tăng cường đề kháng như: hoa quả tươi, rau xanh, thịt các loại cá tôm, sữa các chế phẩm từ sữa, trứng và cá sản phẩm từ trứng... Hạn chế sử dụng mỡ động vật, nội tạng, thực phẩm chứa nhiều muối (đồ hộp, dưa chua, cà muối...), các loại chất kích thích, nước ngọt có ga...

Ngoài những gợi ý trên, người nhiễm Covid xuất hiện tình trạng ho dai dẳng kéo dài trong thời gian nhiễm bệnh và sau nhiễm bệnh có thể sử dụng siro ho hoặc xịt họng để hỗ trợ cải thiện triệu chứng. Trong đó, bộ sản phẩm Vihodan gồm siro Vihodan, siro Vihodan Kids, xịt họng Vihodan là một trong những giải pháp giúp người bệnh sớm cải thiện sức khỏe và sinh hoạt bình thường.

Bộ sản phẩm Vihodan hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, đau rát họng, giảm đờm... Ảnh: Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

Theo Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 – đơn vị sản xuất, bộ sản phẩm Vihodan có nguồn gốc từ các thảo dược thiên nhiên. Sản phẩm hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, đau rát họng, giảm đờm, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản. Do đó, sản phẩm phù hợp với các đối tượng như: người bị ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do thay đổi thời tiết, ho dai dẳng lâu ngày hoặc người bị khản tiếng, đau rát họng, viêm họng, viêm phế quản.

Thanh Hoa