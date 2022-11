Cách Aothun247 tối ưu sản phẩm đồng phục ngành F&B

Aothun247 liên tục cải tiến kiểu dáng đồng phục, cập nhật công nghệ may đo hiện đại, quy trình sản xuất và điều chỉnh ngân sách để tối ưu sản phẩm.

Cải tiến kiểu dáng đồng phục

Đối với các doanh nghiệp, đồng phục cũng là một trong những công cụ marketing cho thương hiệu, mang bản sắc riêng, kiểu dáng hợp thời trang để gia tăng độ nhận diện. Do đó, Aothun247 chú trọng đến khâu thiết kế, cải tiến không ngừng để sản phẩm phù hợp với từng đơn vị và xu thế.

Với mỗi đơn đặt hàng, Aothun247 dành thời gian nhất định để nghiên cứu sâu về yêu cầu, mong muốn của khách hàng cũng như bộ nhận diện, lĩnh vực hoạt động, xu hướng thời trang. Đồng thời, đơn vị cũng hướng tới tạo nên kiểu dáng phù hợp với tính chất công việc, giúp người mặc cảm thấy thoải mái hơn.

Một mẫu thiết kế đồng phục do Aothun247 thực hiện.

Công nghệ may đo hiện đại

Quy trình may đo đồng phục có nhiều sai sót sẽ dẫn đến tình trạng thành phẩm quá rộng hoặc chật. Vì vậy, Aothun247 ứng dụng công nghệ may đo đồng phục hiện đại giảm thiểu hạn chế này, sản phẩm tạo ra đúng số đo, kiểu dáng so với bản vẽ.

Theo đại diện Aothun247, nhờ các công nghệ hiện đjai, sản phẩm của công ty có thiết kế vừa vặn, che đi được những khuyết điểm, đồng thời, đảm bảo tính thẩm mỹ. "Từng nếp gấp, đường may, những chiếc cúc đều được trau chuốt. Đây là yếu tố tạo nên uy tín cho chúng tôi Aothun247", vị đại diện nói thêm.

Aothun247 thường sản xuất cho các đơn vị trong ngành đồ ăn và thức uống.

Tối ưu quy trình sản xuất

Để tạo nên những bộ đồng phục đẹp, Aothun247 định hướngxây dựng quy trình sản xuất đảm bảo sự bài bản ngay từ khâu tiếp nhận đến hoàn tất đơn hàng. Mỗi bước thực hiện đều đảm bảo có giám sát chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Trong quá trình đồng hành cùng khách hàng, Aothun247 cũng ưu tiên sự tận tình và chu đáo. Do đó, đơn vị xây dựng ội ngũ nhân viên có chuyên môn, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt, thái độ thân thiện.

Aothun247 sản xuất đồng bộ các sản phẩm góp phần tăng độ nhân diện thương hiệu.

Tối ưu ngân sách cho doanh nghiệp

Giá thành là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm dịch vụ của doanh nghiệp. Vì vậy, Aothun247 nỗ lực đảm bảo chất lượng sản phẩm tương xứng với giá thành, tối ưu ngân sách đồng phục cho các doanh nghiệp. Với mỗi lần hợp tác, đơn vị phân tích, tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp với ngân sách của doanh nghiệp nhưng vẫn duy trì tiêu chí chất lượng tiêu chuẩn của Aothun247.

Ngoài ra, đơn vị còn sở hữu nhà xưởng quy mô, đáp ứng số lượng đơn đặt hàng lớn. Thời gian giao hàng đúng hẹn và áp dụng nhiều chính sách hậu mãi.

(Nguồn: Aothun247)