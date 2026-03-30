Các trường Mỹ ở Trung Đông chuyển học trực tuyến sau tối hậu thư của Iran

Các trường đại học của Mỹ ở Trung Đông chuyển sang học trực tuyến, sau khi Iran đe dọa đáp trả vụ không kích vào Đại học Khoa học và Công nghệ ở Tehran.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 29/3 cáo buộc quân đội Mỹ - Israel không kích Đại học Khoa học và Công nghệ ở thủ đô Tehran, gây hư hại các công trình trong khuôn viên trường.

IRGC ra tối hậu thư, yêu cầu Mỹ "lên án cuộc tấn công nhằm vào đại học của Iran trước 12h ngày 30/3 (15h30 giờ Hà Nội)", nếu không sẽ tung đòn trả đũa vào các trường đại học của Mỹ tại Trung Đông. Lực lượng này cũng khuyến cáo giảng viên, nhân viên và sinh viên các đại học Mỹ ở Trung Đông, cùng cư dân ở khu vực lân cận, "nên ở cách xa khuôn viên trường một km".

Iran tố Mỹ - Israel tấn công đại học ở Tehran Hình ảnh được cho là ở Đại học Khoa học và Công nghệ sau vụ tập kích rạng sáng 28/3. Video: X/Iran International English

Mỹ chưa phản hồi về tối hậu thư của IRGC. Tuy nhiên, hiệu trưởng Đại học Mỹ tại Beirut thông báo trường sẽ chuyển sang giảng dạy trực tuyến hoàn toàn vào ngày 30/3 và 31/3 "để đề phòng tối đa" trước mối đe dọa từ IRGC.

Đại học Lebanon - Mỹ cùng ngày cũng thông báo sẽ chuyển sang hoạt động trực tuyến hoàn toàn vào hai ngày trên "như một biện pháp phòng ngừa trước những mối đe dọa đối với các cơ sở giáo dục trong khu vực".

Nhiều trường đại học trong khu vực đã chuyển sang hình thức học trực tuyến ngay từ khi Mỹ - Israel phát động tấn công vào Iran hôm 28/2.

Bộ Giáo dục Qatar từ hôm 28/2 thông báo rằng tất cả trường học và trung tâm giáo dục trên cả nước sẽ chuyển sang hình thức học từ xa cho đến khi có thông báo mới.

Mọi người đi ngang qua cổng chính của khuôn viên Đại học Mỹ tại Beirut hồi tháng 1/2022. Ảnh: AFP

Đại học Georgetown, Đại học Texas A&M và Trường Nghệ thuật thuộc Đại học Virginia Commonwealth tại Qatar đều đã thông báo rằng sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Đại học Mỹ tại Kuwait, Dubai và Ras Al Khaimah cũng cho sinh viên học trực tuyến từ đầu tháng này.

Mỹ có một số trường đại học ở vùng Vịnh, trong đó có Đại học Texas A&M ở Qatar và Đại học New York ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Ngọc Ánh (Theo CNN, AP, AFP)