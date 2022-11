Các thực phẩm hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường ở trẻ

Bổ sung táo, cà rốt, các loại đậu và rau lá xanh vào khẩu phần hằng ngày sẽ giúp trẻ phòng tránh được bệnh tiểu đường.

Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở trẻ em và thanh thiếu niên đã tăng lên trong thời gian gần đây. Trong đó có nguyên nhân là do lối sống và chế độ ăn uống kém lành mạnh. Dưới đây là một vài loại thực phẩm giúp kiểm soát lượng đường trong máu có thể bổ sung cho trẻ mỗi ngày.

Táo

Táo là loại trái cây chứa nhiều chất xơ và vitamin C. Ngoài ra, chúng còn chứa polyphenol - một hóa chất thực vật có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim. Theo các nhà khoa học, hàm lượng đường trong táo (đường fructose) cũng ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Ngoài ra, một quả táo cũng cung cấp khoảng 14 % lượng vitamin C khuyến cáo cho cơ thể, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh cúm và cảm lạnh ở trẻ.

Cà rốt

Trẻ em mắc bệnh tiểu đường có thể lựa chọn cà rốt trong chế độ ăn uống hàng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cà rốt tuy chứa nhiều carbohydrate nhưng lại có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu nhờ không chứa tinh bột.

Chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng sẽ giúp phòng ngừa tiểu đường ở trẻ. Ảnh: Freepik

Rau

Chế độ ăn nhiều loại rau xanh và không chứa tinh bột sẽ rất hữu ích cho việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Các loại rau có thể kể đến như bông cải xanh, cải xoăn và Brussels, cung cấp nhiều vitamin, chất xơ và khoáng chất. Ngoài ra, rau họ cải còn chứa sulforaphane, giúp chống viêm, có thể bảo vệ chống lại tổn thương mạch máu liên quan đến bệnh tiểu đường và kiểm soát đường huyết.

Rau bina (cải bó xôi, râu chân vịt) là một nguồn cung cấp magiê dồi giàu, giúp cơ thể sử dụng insulin để kiểm soát lượng đường trong máu.

Các loại đậu

Đậu xanh và đậu lăng có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Chúng không chỉ chứa nhiều chất xơ giúp ổn định lượng đường trong máu mà còn chứa protein giúp no lâu và ngăn ngừa cảm giác ăn vặt, nhờ vậy có thể duy trì cân nặng phù hợp.

Sữa chua

Các vi sinh vật sống được gọi là men vi sinh (vi khuẩn tốt) có trong sữa chua giúp bảo vệ đường ruột chống lại vi khuẩn có hại. Do đó, thói quen ăn sữa chua sẽ giúp tăng số lượng tế bào chống lại virus và hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh tật.

Các loại quả hạch

Lượng đường trong máu tăng vọt liên tục là một trong những yếu tố nguy cơ gây bệnh tiểu đường. Do đó, ăn càng nhiều carb tinh chế sẽ càng góp phần làm lượng đường trong máu không ổn định. Để hạn chế cảm giác thèm ăn carb vào buổi chiều, phụ huynh hãy cho trẻ ăn nhẹ những thực phẩm giàu protein và chất béo như các loại hạt. Ngoài ra, các loại hạt có nhiều chất béo không bão hòa đa có thể giúp ích trong việc làm chậm sự phát triển của bệnh tiểu đường type 2.

Huyền My (Theo Healthshot)