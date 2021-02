Các sao nữ đam mê xe phân khối lớn

Ca sĩ Pink lớn lên bên cạnh những chiếc xe phân khối lớn. Cha cô là tín đồ môtô với bộ sưu tập các dòng xe của Harley-Davidson, Triumphs... Bắt đầu sự nghiệp ca hát, Pink xây dựng hình ảnh "rock-chick" nổi loạn bên cạnh những chiếc môtô. Cô đưa nhiều xe vào các MV ca nhạc như "So What" (ảnh), "There You Go"... Pink thường lái chiếc yêu thích thuộc dòng Hinckley Triumph T100 Bonneville quanh California, Mỹ. Ảnh: Pink Twitter.