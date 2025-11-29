Một trường Sư phạm bỏ xét điểm hai kỳ thi riêng

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên bỏ xét tuyển bằng điểm V-SAT và điểm thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo thông báo ngày 28/11, các phương thức xét tuyển trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên sử dụng trong mùa tuyển sinh 2026 tới gồm: xét tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT), dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết hợp điểm thi tốt nghiệp với điểm thi năng khiếu hoặc chứng chỉ quốc tế, xét học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học (có thể kết hợp điểm thi năng khiếu).

Phương thức xét kết hợp điểm thi năng khiếu chỉ áp dụng với thí sinh thi vào ngành Sư phạm âm nhạc, Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao.

So với năm 2025, trường Sư phạm Thái Nguyên tiếp tục không xét tuyển học bạ, đồng thời bỏ xét điểm hai kỳ thi riêng là V-SAT và HSA. Thay vào đó, trường thêm phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ quốc tế. Tiêu chí, tổ hợp xét tuyển chưa được công bố.

Trước đó, trường Sư phạm Hà Nội 2 cũng thông báo bỏ xét điểm thi HSA, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM và Sư phạm Hà Nội. Trường này chỉ xét điểm kỳ thi riêng do trường hoặc Đại học Sư phạm TP HCM tổ chức.

Sinh viên nhập học trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên năm 2024. Ảnh: Fanpage trường

Năm 2025, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tuyển hơn 1.500 sinh viên. Điểm chuẩn từ 19,4 đến 27,94. Hai ngành Sư phạm Lịch sử và Ngữ văn lấy cao nhất. Mức 27,94 cũng là đầu vào cao nhất toàn Đại học Thái Nguyên.

Dương Tâm