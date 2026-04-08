Các phương án khảo sát hoán đổi nghỉ lễ của Công đoàn

Ngày 8-9/4, Công đoàn lấy ý kiến trực tuyến người lao động về bốn phương án nghỉ lễ trong trường hợp hoán đổi ngày nghỉ để làm căn cứ đề xuất với Bộ Nội vụ.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chiều 8/4 bắt đầu khảo sát trực tuyến người lao động, đoàn viên công đoàn về phương án hoán đổi nghỉ lễ trong tháng 4. Thời gian khảo sát đến 10h ngày 9/4.

Các phương án đưa ra là nghỉ bù ngày 27/4, tức thứ hai do giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật; hoán đổi ngày 27/4 sang 29/4 để lao động được nghỉ 3-5 ngày liên tục; hoán đổi ngày 27/4 sang 2/5 để làm việc sáu ngày trong tuần và được nghỉ bốn ngày liên tục, từ 30/4 đến hết 3/5.

Trước đó, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết nhiều doanh nghiệp kiến nghị chuyển ngày nghỉ bù 27/4 vào thứ tư 29/4 hoặc thứ bảy 2/5 để kỳ nghỉ lễ kéo dài. Do giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch rơi vào chủ nhật 26/4 nên theo luật sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Luật quy định ngày nghỉ bù thực hiện liền kề ngay sau nghỉ lễ "đôi khi tạo nên những bất cập", theo đại diện Công đoàn, nhất là khi hai kỳ nghỉ sát nhau như năm nay. Do vướng luật nên đề xuất cần xem xét kỹ, lấy ý kiến lao động trước khi có kiến nghị chính thức. Nếu nghỉ theo luật hiện hành, lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ một ngày hàng tuần sẽ vẫn đi làm thứ bảy và kỳ nghỉ lễ sẽ bị ngắt ra làm nhiều quãng, xen kẽ với ngày làm việc bình thường.

Lao động làm việc trong chuyền may doanh nghiệp FDI tại Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Ninh, tháng 3/2026. Ảnh: Phạm Chiểu

Lãnh đạo Cục Việc làm, Bộ Nội vụ hôm 3/4 cho biết không có chủ trương hoán đổi hai kỳ nghỉ lễ trong tháng 4 mà thực hiện theo Bộ luật Lao động. Bộ đã thông báo những ngày nghỉ lễ Tết năm 2026: Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) nghỉ một ngày và dịp 30/4-1/5 nghỉ hai ngày. Lịch nghỉ này áp dụng cho công chức, viên chức, lao động khu vực nhà nước.

Tại khu vực tư nhân, một số doanh nghiệp đã chủ động thông báo hoán đổi ngày làm việc bình thường hoặc chuyển sang phép năm để nối liền hai kỳ lễ cho lao động nghỉ 8-9 ngày. Song nhiều doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, nghỉ một ngày giỗ Tổ Hùng Vương và hai ngày dịp 30/4-1/5.

Hai kỳ nghỉ lễ trong tháng 4 cách nhau hai ngày làm việc bình thường 28-29/4. Đồ họa: Tạ Lư

Hồng Chiêu