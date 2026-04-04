Các nghị sĩ giục Trump cấm hãng xe Trung Quốc sản xuất tại Mỹ

Ba nghị sĩ Đảng Dân chủ vừa kêu gọi ông Trump sớm cấm các hãng xe Trung Quốc sản xuất tại Mỹ.

Ngoài việc muốn cấm lắp ráp xe Trung Quốc tại Mỹ, các nghị sĩ còn đề xuất ôtô của các hãng Trung Quốc sản xuất tại Mexico hay Canada không được nhập khẩu vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin, Elissa Slotkin và Chuck Schumer dẫn lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1 tại Detroit rằng ông sẵn sàng để các hãng xe Trung Quốc xây dựng nhà máy tại Mỹ.

Trong bức thư gửi Trump, các nghị sĩ viết cần phải nhìn nhận rõ ràng rằng việc mời các hãng sản xuất ôtô Trung Quốc đến thiết lập hoạt động tại Mỹ sẽ mang lại cho họ một lợi thế kinh tế to lớn. Việc này có thể khiến các hãng xe của Mỹ không cạnh tranh nổi. Đồng thời, các nghị sĩ lo ngại kích hoạt một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia khó khắc phục.

Ôtô Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều rào cản lớn tại thị trường Mỹ, bao gồm mức thuế khoảng 100%. Tuy nhiên, theo các khảo sát gần đây, người tiêu dùng Mỹ ngày càng quan tâm hơn đến các dòng xe này.

Trong khi đó, Nhà Trắng phản bác rằng trong khi chính quyền luôn nỗ lực thu hút thêm đầu tư để thúc đẩy sự phục hưng công nghiệp của nước Mỹ, "bất kỳ quan điểm nào cho rằng chúng tôi sẽ đánh đổi an ninh quốc gia để làm điều đó đều vô căn cứ và sai sự thật".

Hồi đầu năm, ông Trump cho biết ông sẵn sàng để các hãng xe Trung Quốc sản xuất xe tại Mỹ. "Nếu họ muốn vào đây xây dựng nhà máy, thuê bạn, thuê bạn bè và hàng xóm của bạn, thì điều đó thật tuyệt, tôi rất thích", Tổng thống Mỹ nói tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit.

Trước đây, chính quyền Joe Biden đã áp đặt các quy định diện rộng vào tháng 1/2025, về cơ bản cấm các hãng sản xuất ôtô Trung Quốc bán xe chở khách tại Mỹ. Khi đó, Washington đưa ra lý do lo ngại an ninh quốc gia liên quan đến khả năng các phương tiện thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng Mỹ.

Lệnh cấm này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các hãng xe Mỹ và các nhóm trong ngành ôtô. Tháng trước, các hiệp hội thương mại ôtô đại diện cho gần như toàn bộ các hãng xe lớn đã kêu gọi chính phủ Mỹ tiếp tục ngăn các nhà sản xuất xe Trung Quốc vào thị trường - trước thềm cuộc gặp dự kiến vào tháng 5 giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đầu tuần này, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Bernie Moreno (bang Ohio) cho biết ông sẽ đề xuất luật nhằm đóng cửa thị trường Mỹ để "không bao giờ có kịch bản xe Trung Quốc có thể vào Mỹ, dù là phần cứng, phần mềm hay các mối quan hệ hợp tác".

Tú Anh (theo Reuters)