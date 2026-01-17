Đại học Luật TP HCM cộng 3 điểm cho thí sinh có IELTS 7.5

Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở sẽ được cộng 2-3 điểm khi xét tuyển kết hợp với học bạ vào trường Đại học Luật TP HCM.

Thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phụ trách phòng Đào tạo, trường Đại học Luật TP HCM (HCMULAW), chiều 17/1 cho biết mức điểm cộng với chứng chỉ ngoại ngữ căn cứ quy chế tuyển sinh năm ngoái. Năm nay, nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, trường sẽ thay đổi và thông báo rộng rãi.

Điểm cộng với các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Pháp, Trung, Hàn được trường áp dụng ở phương thức xét tuyển kết hợp. Thí sinh cần có tổng điểm trung bình 6 học kỳ THPT của 3 môn trong tổ hợp từ 22,5 trở lên, trong đó kết quả lớp 12 chiếm ít nhất 25%.

Cùng đó, các em phải có chứng chỉ IELTS tối thiểu 5.5, TOEFL iBT 65 điểm, chứng chỉ tiếng Pháp DELF trình độ B1 hoặc đạt 300 điểm mỗi kỹ năng ở bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp (TCF). Với tiếng Nhật, yêu cầu chứng chỉ JLPT là bậc 3/6 (N3) trở lên. Nếu dùng điểm SAT, điều kiện để thí sinh nộp hồ sơ là 1.150/1.600.

Điểm xét tuyển kết hợp là tổng điểm tổ hợp ba môn + điểm cộng + điểm ưu tiên. Trong đó, các chứng chỉ ngoại ngữ, SAT sẽ được quy đổi thành điểm cộng.

Mức điểm cộng với IELTS và các chứng chỉ tiếng Anh của trường Đại học Luật TP HCM:

Điểm IELTS Điểm TOEFL iBT Điểm SAT Điểm cộng 5.5 65-72 1150-1200 2 6.0 73-80 1210-1260 2,25 6.5 81-88 1270-1320 2,5 7.0 89-95 1330-1380 2,75 7.5 trở lên 95 trở lên 1390 trở lên 3

Các mức điểm cộng với chứng chỉ tiếng Nhật, Pháp, Hàn, Trung:

Điểm chứng chỉ tiếng Pháp (DELF) Điểm chứng chỉ tiếng Pháp (TCF) Điểm chứng chỉ tiếng Nhật (JLPT) Điểm chứng chỉ tiếng Trung (HSK) Điểm cộng B1 Tương đương B1 N3 HSK 3 3 B2 Tương đương B2 N2 HSK 4 2,5 C1 trở lên Tương đương C1 trở lên N1 HSK 5 trở lên 3

Ngoài xét tuyển kết hợp, trường còn tuyển sinh bằng các phương thức: Tuyển thẳng; Ưu tiên xét tuyển học sinh 149 trường như Đại học Quốc gia TP HCM các năm trước; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Điểm thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT.

HCMULAW lưu ý không sử dụng kết quả miễn thi đối với môn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và không quy đổi chứng chỉ thành điểm môn ngoại ngữ để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển.

Về tổ hợp xét tuyển, trường Đại học Luật TP HCM loại khối C00 (Văn, Sử, Địa), A00 (Toán, Lý, Hóa), bổ sung hàng loạt tổ hợp trên cơ sở hai môn chung là Văn và Ngoại ngữ.

Danh sách tổ hợp xét tuyển của Đại học Luật TP HCM

Năm nay, trường mở thêm ngành Kinh tế số, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính, Ngôn ngữ Trung Quốc, hướng đến đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Năm ngoái, HCMULAW tuyển khoảng 3.400 sinh viên cho 7 ngành học, điểm chuẩn từ 18,12 đến 25,65, hầu hết giảm 1-4 so với năm 2024.

Thí sinh ở TP HCM dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn