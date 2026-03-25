Cách Hà Nội xét nguyện vọng lớp 10 công lập

Các trường THPT sẽ xét cùng lúc ba nguyện vọng của thí sinh, chứ không ưu tiên xét hết nguyện vọng 1 trước rồi mới đến 2 và 3.

Theo hướng dẫn thi lớp 10 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng. Khác mọi năm, các em được đặt vào bất kỳ trường nào, không bị ràng buộc bởi khu vực tuyển sinh, không được đổi nguyện vọng sau khi đăng ký.

Điểm xét tuyển là tổng ba môn thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, tối đa 30.

Nguyên tắc xét nguyện vọng thi lớp 10 của Hà Nội như sau:

- Học sinh đủ điểm đỗ nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2 và 3.

- Nếu trượt nguyện vọng 1, thí sinh lần lượt được xét tới hai nguyện vọng sau, nếu có điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đó ít nhất 0,5 và 1 điểm. Hai mức chênh lệch này được giảm 0,5 so với các năm trước.

Các nguyện vọng được xét song song cho đến hết thí sinh đủ điều kiện, chứ không phải xét ưu tiên nguyện vọng 1, thiếu chỉ tiêu mới tới nguyện vọng 2 và 3.

Ví dụ: Điểm chuẩn của trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng là 20. Số học sinh trúng tuyển gồm những em đặt nguyện vọng 1 vào trường, đạt từ 20 điểm trở lên, và nhóm đặt nguyện vọng 2 và 3, đạt lần lượt từ 20,5 và 21 trở lên.

Thí sinh lưu ý, các em được xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng.

Chẳng hạn, một thí sinh đạt 25 điểm, trúng nguyện vọng 1 vào THPT Việt Đức. Khi đó, dù đủ điểm đỗ nguyện vọng 2 và 3, thí sinh cũng không được công nhận. Vì vậy, không xảy ra trường hợp thí sinh đỗ 2-3 nguyện vọng, hoặc từ chối nhập học nguyện vọng trước để học nguyện vọng sau.

Kỳ thi lớp 10 của Hà Nội 2026 diễn ra trong hai ngày cuối tháng 5, thí sinh đăng ký trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. So với các năm trước, lịch thi năm nay sớm hơn khoảng 10 ngày.

Những mốc quan trọng trong kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội mà thí sinh cần nhớ:

Thời gian Nội dung Chậm nhất 10/4 Công bố phương án tuyển sinh của các trường THPT tư thục, công lập chất lượng cao 10-17/4 Thí sinh đăng ký thi lớp 10 công lập. Sau khoảng này, các em không được đổi nguyện vọng. Chậm nhất 6/5 Sở công bố số học sinh đăng ký vào từng trường theo thứ tự nguyện vọng. Từ đó, thí sinh có thể tính được tỷ lệ chọi. Chậm nhất 11/5 Thí sinh nhận phiếu báo thi. Sáng 29/5 Thí sinh học quy chế thi. 30/5 Sáng (từ 8h): Thi môn Ngữ văn trong 120 phút.

Chiều (từ 14h): Thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 31/5 Từ 8h: Thi môn Toán trong 120 phút. 1/6 Sáng (từ 8h): Thi các môn chuyên Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (Tiếng Pháp, Nhật, Đức, Hàn).

Chiều (từ 14h): Thi các môn chuyên Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Tiếng Anh. 31/5-10/6 Chấm thi. 11-18/6 Ghép điểm, chuẩn bị phiếu báo kết quả cho thí sinh. 19-22/6 Công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố và Báo Hà Nội Mới. 19-25/6 Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại trường đăng ký dự thi. Chậm nhất 25/6 Các trường nhận phiếu báo kết quả để cấp cho học sinh. 25-27/6 Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học (trực tuyến hoặc trực tiếp). 3/7 Những trường chưa đủ chỉ tiêu duyệt điểm chuẩn bổ sung. 4-6/7 Thí sinh xác nhận nhập học bổ sung. Chậm nhất 9/7 Thí sinh nhận kết quả phúc khảo tại Sở. 10-12/7 Các trường xử lý hồ sơ học sinh sau phúc khảo. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học. 20-21/7 Các trường nộp danh sách học sinh trúng tuyển về Sở.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 20.000 so với năm ngoái. Chỉ tiêu trường công lập là 88.000, tính cả THPT, giáo dục thường xuyên, trường nghề. Sở hiện chưa công bố chỉ tiêu chi tiết của từng trường.

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Thanh Hằng