Các mốc thời gian cần lưu ý tại VnExpress Marathon All-Star 2026

Trước ngày thi đấu 8/2, runner dự VnExpress Marathon All-Star 2026 cần nắm rõ lịch nhận race-kit, giờ xuất phát và các mốc giới hạn thời gian (COT).

Ngày 7/2, từ 9h đến 17h, VĐV đến TTTM The Linc, KĐT ParkCity Hanoi (Lê Trọng Tấn, Hà Đông) để nhận race-kit của giải. Runner cần mang theo mã QR xác nhận đăng ký và giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu) để làm thủ tục.

Ngày thi đấu chính thức diễn ra vào Chủ nhật (8/2) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Do đặc thù cấm đường hoàn toàn, runner được khuyến cáo sử dụng xe đưa đón của ban tổ chức hoặc chủ động có mặt tại sự kiện trước 3h30 sáng.

Lịch trình ngày đua bắt đầu lúc 3h30 với việc mở cửa khu vực sự kiện và quầy gửi đồ. Các vận động viên có khoảng hơn một tiếng để chuẩn bị và khởi động lúc 4h45. Đúng 5h, cự ly 42 km sẽ xuất phát. Sau đó 30 phút, đến lượt các chân chạy cự ly 21 km bước vào cuộc đua. Lễ trao giải dự kiến diễn ra từ 9h đến 12h tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Để đảm bảo tính chuyên môn của giải đấu "All-Star", ban tổ chức áp dụng mốc thời gian giới hạn (Cut-off time - COT) đồng bộ với chuẩn thành tích đầu vào. Với cự ly 42 km, mốc COT đầu tiên đặt tại km 21 (lúc 7h15) và đường chạy sẽ đóng hoàn toàn lúc 10h. Với cự ly 21km, cổng đích đóng lúc 8h. Runner không hoàn thành cự ly trong khoảng thời gian này sẽ không được tính thành tích (DNF).

Ban tổ chức VnExpress Marathon All-star sẽ bố trí xe đưa đón VĐV đến địa điểm thi đấu. Ảnh: VnExpress Marathon

Do địa điểm thi đấu cách trung tâm Hà Nội khoảng 30-40 km, ban tổ chức bố trí xe buýt đưa đón hai chiều phục vụ runner. Điểm đón dự kiến tại trung tâm thành phố và khu vực ParkCity. Thời gian và cách thức đăng ký xe sẽ được thông báo qua email tới từng vận động viên trong tuần tới.

Với cơ chế tuyển chọn khắt khe, giải đấu năm nay thu hút 1.500 runner. Quy mô này nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn tối đa, đồng thời tạo không gian thi đấu thoáng đạt để VĐV tập trung theo đuổi mục tiêu phá kỷ lục cá nhân (PR).

Đầu tháng 2 thường là giai đoạn lạnh và khô nhất ở miền Bắc, với nền nhiệt dự báo khoảng 12-20 độ C, phù hợp cho marathon. Cung đường tại Hòa Lạc vốn được nhiều runner gọi là "Ngôi đền tốc độ", với độ dốc thấp, mặt nhựa tốt, ít cua gắt và được khóa hoàn toàn. VĐV xuất phát theo wave, cùng hệ thống trạm nước, gel và điện giải bố trí dày nhằm hỗ trợ chạy tốc độ cao.

Hải Long