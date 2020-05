Các màn diễn giúp mục sư chinh phục The Voice Mỹ

Mục sư Todd Tilghman - quán quân The Voice Mỹ 2020 - nhận được đánh giá tích cực từ giám khảo và người hâm mộ suốt cuộc thi.

Todd Tilghman, 41 tuổi, chiến thắng The Voice mùa 18, tối 19/5. Mục sư ở Mississippi kết hôn cùng bạn gái từ hồi trung học và hiện tại có tám con, trong đó có hai con nuôi. Dù đam mê ca hát, Todd chưa bao giờ có cơ hội trình diễn trên sân khấu. Anh tập trung vào công việc ở nhà thờ, phục vụ những người khác. Đến The Voice, Todd hy vọng có thể làm một việc cho riêng bản thân và gia đình. Trong cuộc thi, anh thường chọn thể hiện các ca khúc mang âm hưởng country về tình yêu, tình cảm gia đình.



We’ve Got Tonight - vòng Blind Auditions

Todd Tilghman hát "We’ve Got Tonight"

Ở vòng giấu mặt, Todd là thí sinh đầu tiên lên sân khấu và khiến cả bốn giám khảo quay ghế. Anh thể hiện ca khúc nhạc country We’ve Got Tonight của danh ca Kenny Rogers với chất giọng trầm khàn, truyền cảm. Bốn huấn luyện viên khen ngợi tinh thần và khả năng tập trung cảm xúc của Todd trên sân khấu. Blake nói: "Anh rất nhiệt huyết. Lý do tôi tiếp tục làm huấn luyện viên chương trình này, chính là để làm việc với những người như anh". Todd chọn vào đội Blake vì có những nét tương đồng trong tính cách, âm nhạc.



Ghost in This House - vòng Battles

Todd Tilghman hát "Ghost in This House" Todd Tilghman (đeo kính) và bạn thi Jon Mullins trong vòng Battles.

Todd cùng thí sinh Jon Mullins thể hiện ca khúc Ghost in This House của ban nhạc đồng quê Shenandoah trong vòng thi thứ hai. Blake chọn Todd đi tiếp vào vòng trong, anh nói: "Mặc dù tôi mất đi Jon - thành viên quan trọng của đội, tôi cần phải đi tiếp với Todd. Anh ấy đã thể hiện rất tuyệt vời trong vòng Auditions và Battles. Khi bạn có một người tài năng như thế trong đội, bạn sẽ không thể bỏ qua được".

Anymore - vòng Knockouts

Todd Tilghman hát "Anymore" Todd Tilghman thể hiện "Anymore" ở vòng Knockouts trong khi đối thủ của anh - Cam Spinks (từ 2:14 phút) - trình diễn "Rumor" của Lee Brice.

Đến vòng thi thứ ba - Knockouts, Todd chọn ca khúc Anymore theo gợi ý của vợ. Nhạc phẩm được phát hành năm 1991, nằm trong album thứ hai của ca sĩ, nhạc sĩ đồng quê Travis Tritt. Các giám khảo đánh giá cao lựa chọn và phần thể hiện, khả năng truyền tải cảm xúc của Todd. Giọng ca All of Me - John Legend - nhận xét: "Tôi tưởng tượng như đang nghe anh hát ở nhà thờ. Anh đã đưa tinh thần nhạc đồng quê ở nhà thờ lên sân khấu rất hiệu quả. Tôi cảm nhận được điều đó". Nick Jonas nhận xét: "Giọng hát của anh rất mạnh mẽ, anh thực sự đã đưa chúng tôi đến nhà thờ qua tiết mục này".

Glory of Love - vòng Liveshow

Todd Tilghman hát "Glory of Love"

Do diễn biến phức tạp của dịch, các thí sinh phải quay về nhà và thực hiện ghi hình các tiết mục từ xa. Tại sân khấu dựng ở nhà riêng, Todd thể hiện ca khúc Glory of Love của ca sĩ Peter Cetera. Ra đời năm 1986, Glory of Love được chọn làm nhạc phim Karate Kid và từng giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Giám khảo Blake nhận xét: "Todd, anh chính là Karate Kid rồi. Anh là một trong những nghệ sĩ tôi yêu thích nhất khi được làm việc cùng trong show này. Anh giống như một luồng gió mới và xứng đáng để đi theo bất cứ con đường nào mà anh muốn".



Love, Me - vòng bán kết

Todd thể hiện ca khúc "Love, Me"

Trong phần thi bán kết, Todd hát ca khúc Love, Me, phát hành năm 1991 của danh ca Collin Raye. Các con của anh ngồi xung quanh sân khấu được dựng tại nhà riêng. Cựu quán quân American Idol - Kelly Clarkson - bật khóc xúc động, bày tỏ yêu thích giọng hát nồng ấm, truyền cảm của Todd. Cô nói: "Nếu tôi có thể ca hát như một người đàn ông, tôi sẽ muốn có giọng hát của anh".



I Can Only Imagine - vòng chung kết

Todd Tilghman hát 'I Can Only Imagine'

Todd chọn ca khúc nhạc phúc âm I Can Only Imagine trong chung kết, phần thi solo. Anh hát trên sân khấu được dàn dựng như một nhà hát nhỏ. Giám khảo John Legend thừa nhận anh rùng mình khi cảm nhận được nhiệt huyết với âm nhạc của Todd. Kelly khóc khi ngợi ca niềm tin tôn giáo của Todd. Giám khảo Blake nói: "Anh đã hát với rất nhiều đam mê, rất nhiều sự chỉn chu. Anh thực sự rất đặc biệt".



Long Way Home - vòng chung kết

Todd Tilghman hát Long Way Home The Voice US mùa 18

Ở phần Original Song, Todd hát Long Way Home - ca khúc do thí sinh The Voice mùa bốn Ryan Innes - sáng tác. Bản ballad lấy cảm hứng nhạc Phúc âm, mang lại cảm xúc lạc quan, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp. Ca khúc này vượt xa thành tích của các thí sinh khác, đạt vị trí quán quân bảng xếp hạng Itunes Overall Chart và Itunes Country Chart của Mỹ sau một ngày lên sóng.

Thu Thảo (Video: NBC)