Các lưu ý sau khi tiêm vaccine Covid-19 mũi 2

Mũi 2 của vaccine Covid-19 thường gây ra các tác dụng phụ nhiều hơn và rõ ràng hơn so với mũi 1, phổ biến nhất là đau cánh tay, mệt mỏi, sốt.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thanh Sơn, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TPHCM, cho hay một người chỉ được chứng nhận đã tiêm ngừa đầy đủ sau khi hoàn thành tiêm mũi 2 của các vaccine cần 2 liều như vaccine Pfizer, Moderna, AstraZeneca hay Verocell.

Các mốc thời gian để tiêm mũi 2 sau khi tiêm mũi 1 theo khuyến cáo hiện nay như sau:

- Pfizer: khoảng cách 2 mũi là 3 - 4 tuần

- AstraZeneca: khoảng cách 2 mũi là 6 -12 tuần,

- Moderna: khoảng cách 2 mũi là 4 tuần

- Sinopharm (Vero Cell): khoảng cách 2 mũi là 3 - 4 tuần

"Các dữ liệu khoa học cho thấy hiệu lực bảo vệ của vaccine đã bắt đầu hình thành sau khi tiêm liều thứ nhất, nhưng liều tiêm thứ hai sẽ làm gia tăng hiệu lực đó, giúp bảo vệ mạnh hơn, kéo dài hơn. Vì vậy, hãy tiêm liều thứ hai theo đúng lịch trình khuyến cáo"", bác sĩ Sơn lưu ý.

Có nhiều vấn đề cần lưu ý về tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 2. Ảnh: Shutterstock

Nhiều nghiên cứu cho thấy những liều vaccine đầu tiên có ít nhất 80% hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và khoảng cách giữa các liều dài hơn không làm giảm khả năng bảo vệ hoặc thời gian miễn dịch của các sản phẩm đa liều. Dữ liệu này bao gồm các nghiên cứu ở nhân viên y tế, người chăm sóc dài hạn, người cao tuổi và cộng đồng.

Liều vaccine thứ hai giúp tăng cường khả năng bảo vệ, củng cố hệ miễn dịch của cơ thể. Thống kê cho thấy những người tiêm đủ 2 mũi vaccine giảm tỉ lệ tử vong, tỷ lệ mắc triệu chứng nặng, tỉ lệ nhập viện so với người chỉ tiêm 1 mũi.

Theo bác sĩ Sơn, sau liều thứ 2 của vaccine ngừa Covid-19, các tác dụng phụ thường gặp hơn và có thể rõ ràng hơn. Các nhà sản xuất vaccine đều báo cáo tác dụng phụ tương tự, không kéo dài, khoảng 1-3 ngày, phổ biến nhất bao gồm đau cánh tay, mệt mỏi, nhức đầu, mỏi và sốt. Tuy nhiên, không nên uống thuốc giảm đau trước khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 mà nên theo dõi phản ứng của cơ thể sau khi tiêm mũi 2.

"Các tác dụng phụ là một dấu hiệu cho thấy vaccine đang kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể. Mọi người nên đợi cho đến sau khi được tiêm ngừa Covid-19 mũi 2 và theo dõi các triệu chứng nếu có xảy ra", bác sĩ Sơn cho biết thêm.

Hapacol 650 giúp giảm nhanh cơn đau và sốt sau tiêm vaccine. Ảnh: Hapacol

Triệu chứng sốt nhẹ, sốt khoảng 38 độ C là một trong các phản ứng phổ biến nhất sau khi tiêm. Đây là cách cơ thể phản ứng với thuốc và thường tự khỏi sau tiêm vài ngày. Nếu sốt nhẹ (dưới 38 độ C) thì không cần dùng thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, nếu sốt cao trên 38,5 độ C, cơ thể mệt mỏi mà không hạ sốt kịp thời có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm hơn. Lúc này, có thể sử dụng Hapacol 650 theo liều lượng 10-15mg/kg/lần. Khoảng cách giữa 2 lần uống phải lớn hơn 4 giờ và không uống quá 6 viên/ngày. Hapacol 650 có chứa 650mg Paracetamol, dùng khi cần giảm đau, hạ sốt sau tiêm vaccine.

"Việc dùng thuốc hạ sốt khi sốt cao, đơn thuần là điều trị triệu chứng, giúp cơ thể giảm bớt mệt mỏi, khó chịu, giảm bớt tình trạng mất nước, mất điện giải, không ảnh hưởng đến quá trình sinh miễn dịch, không làm giảm hiệu quả của vaccine Covid-19", bác sĩ Sơn cho hay.

Khi sốt khoảng 38-39 độ C, cơ thể dễ mất nước, việc bổ sung nước là rất cần thiết, nhất là vào những ngày nắng nóng. Bạn nên uống từ từ, không nên uống nhiều một lúc, đồng thời bổ sung các loại nước uống như nước hoa quả, nước rau, nước Oserol, nước có pha thêm chút muối... Tăng cường nước chanh, nước cam, nước bưởi ép... để cung cấp lượng vitamin C, A cần thiết cho cơ thể.

Nếu gặp diễn biến nặng lên gồm sốt cao trên 39 độ C, sốt kéo dài, uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ, sưng hoặc đỏ lan rộng tại chỗ tiêm, đau cơ dữ dội, tăng huyết áp hoặc tụt huyết áp sau khi tiêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Anh Ngọc