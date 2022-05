Các kỷ lục của Việt Nam ở SEA Games 31

Các VĐV Việt Nam dẫn đầu SEA Games 31 về số HC vàng cũng như các kỷ lục, nhưng thành tích vẫn cách xa tầm Asiad và Olympic.

Việt Nam đoạt 205 HC vàng SEA Games 31, trong đó có 151 nội dung cá nhân và 54 đồng đội. Trong các nội dung cá nhân, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng dẫn đầu với bốn HC vàng gồm 400m, 800m, 1500m tự do và 200m bướm. Ngoài ra, anh còn lập kỷ lục Đại hội ở nội dung 400m tự do nam, với thời gian 3 phút 48 giây 06. Kình ngư Quảng Bình 22 tuổi cũng là một trong bốn VĐV xuất sắc ở SEA Games 31, bên cạnh Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Quah Jing Wen (bơi) và Joshua Atkinson (điền kinh).

Huy Hoàng với năm HC vàng, cũng là VĐV giàu thành tích nhất của chủ nhà, bên cạnh Nguyễn Thị Hương (canoeing). Tay chèo này giành ba HC cá nhân nội dung canoe 200m, 500m và 1000m, và hai HC vàng đồng đội canoe bốn người 500m và 1000m.

Đại hội có 10 VĐV đoạt từ bốn HC vàng trở lên, trong đó Việt Nam và Singapore cùng có bốn đại diện. Kình ngư Quah Jing Wen đứng đầu với sáu HC vàng, và cô cũng là người duy nhất làm được điều này. Ngoài Huy Hoàng và Nguyễn Thị Hương, hai đại diện còn lại của Việt Nam trong nhóm này là Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Thị Oanh.

Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Hương cũng được đề xuất trao tặng huân chương Lao động hạng Nhì.

Huy Hoàng và Hưng Nguyên cũng là hai trong bốn VĐV phá kỷ lục SEA Games ở nhiều hơn một nội dung. Hưng Nguyên phá kỷ lục 400m hỗn hợp nam, và 4x200m tự do tiếp sức nam cùng Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước và Nguyễn Hữu Kim Sơn. Hai VĐV còn lại phá kỷ lục ở hai nội dung là Puripol Boonson (chạy 200m, 4x100m tiếp sức nam) và Teong Tzen Wei (bơi 50m tự do, 50m bướm).

Đại hội xuất hiện 27 kỷ lục mới, trong đó Việt Nam đứng đầu với 10 kỷ lục, chiếm 37%. Ngoài ba kỷ lục kể trên còn có Phạm Thanh Bảo (bơi 100m ngửa nam), Lò Thị Hoàng (ném lao nữ), Nguyễn Thị Oanh (3000m vượt chướng ngại vật), Kim Anh Kiệt (lặn 1500m surface nam), Cao Thị Duyên (lặn 100m bi fins nữ), Phạm Thị Hồng Thanh (cử tạ dưới 64kg nữ) và Lại Gia Thành (cử tạ dưới 55kg nam).

Trong đó, cử tạ chỉ tính kỷ lục ở tổng cử. Môn này cũng xuất hiện tới 10 kỷ lục, do các hạng cân mới được điều chỉnh lại từ SEA Games 2019. Còn lần gần nhất lặn xuất hiện ở SEA Games cũng là từ năm 2011. Nếu chỉ tính kỷ lục ở hai môn Olympic cơ bản gồm điền kinh và bơi, Việt Nam cũng dẫn đầu với sáu trên 13 nội dung, chiếm 46%.

Nhưng chênh lệch giữa kỷ lục SEA Games và kỷ lục Asiad vẫn là khoảng cách lớn, chưa nói đến đấu trường Olympic. Trong khi lặn không phải môn thi ở Asiad, tám kỷ lục còn lại của Việt Nam ở SEA Games 31 đều còn khoảng cách lớn với châu Á.

Bảng trên cho thấy chênh lệch theo tỷ lệ giữa kỷ lục mới so với cũ ở SEA Games (màu đỏ), và với thành tích tốt nhất tại Asiad (màu xanh). Các hạng cân cử tạ ở SEA Games không giống với Asiad và Olympic, khiến thước đo có thể không chính xác. Nhưng ở hai môn Olympic cơ bản, có thể thấy rõ cột màu xanh lớn gấp nhiều lần cột màu đỏ. Các kỷ lục gia SEA Games 31 của Việt Nam cũng sẽ phải nỗ lực thêm nhiều lần để chạm tới trình độ châu lục.

Chẳng hạn ở nội dung 400m tự do nam, Huy Hoàng cải thiện được 1,02 giây so với kỷ lục cũ. Nhưng, anh vẫn còn chậm hơn kỷ lục Asiad tới 6,53 giây. Nếu tính theo tỷ lệ, kỷ lục cũ và kỷ lục Asiad so với thành tích của Huy Hoàng lần lượt là 0,4% và 2,9%.

Kình ngư Huy Hoàng trong phần thi chung kết 1.500m tự do nam SEA Games 31 tại Mỹ Đình tối 14/5. Ảnh: Đương Phạm

VĐV không nhất thiết phải lập kỷ lục Asiad để có thể đoạt huy chương. Người đoạt HC đồng nội dung này ở Asiad 2018 Kosuke Hagino (Nhật Bản), cũng nhanh hơn kỷ lục SEA Games của Huy Hoàng chỉ 0,86 giây. Huy Hoàng từng HC bạc nội dung 1500m và HC đồng 800m ở Asiad 2018, và anh hoàn toàn có thể hướng tới việc cạnh tranh huy chương ở cự ly 400m.

Nhưng Huy Hoàng đã là kình ngư tiến đến gần nhất trình độ châu lục. Các kình ngư khác Việt Nam còn cách xa thành tích đoạt huy chương Á vận hội.

Dù sao Việt Nam không phải không có kỳ vọng vàng ở Asiad, điển hình là đương kim vô địch Quách Thị Lan ở nội dung 400m rào nữ. Nhưng chân chạy 27 tuổi cũng sẽ phải cải thiện nhiều hơn thành tích ở SEA Games 31, nếu muốn bảo vệ HC vàng Asiad.

Xuân Bình