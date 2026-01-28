Các hãng ôtô Trung Quốc kinh doanh thế nào tại Việt Nam

Trong 2025, MG là thương hiệu bán nhiều xe nhất, trong khi BYD, Omoda là hai hãng tăng trưởng doanh số mạnh nhất so với 2024.

Các thương hiệu Trung Quốc không công bố doanh số bán hàng tại Việt Nam. Để có bức tranh tổng quát, bài viết sử dụng số liệu xe đăng ký trong 2025 do VnExpress thu thập, gồm cả xe đăng ký lần đầu lẫn đăng ký lại, cả chính hãng lẫn không chính hãng. Con số này có thể không trùng nhất với số xe chính hãng bán ra trong năm.

13 hãng xe con Trung Quốc có lượng đăng ký trong 2025 đạt 19.103 xe, tăng 26% so với 2024. Số lượng các hãng Trung Quốc hiện nhiều nhất Việt Nam, vượt trội so với Nhật (9) hay Đức (5).

Trong số các hãng Trung Quốc, MG là thương hiệu có doanh số lớn nhất, duy trì xuyên suốt trong ba năm qua. MG vốn là hãng Anh, nhưng được tập đoàn SAIC (Trung Quốc) mua lại vào 2007.

Theo các chuyên gia trong ngành, chất Anh của MG không còn nhiều khi nguồn lực nghiên cứu phát triển, công nghệ, các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe đều chủ yếu đến từ Trung Quốc. Do đó, có thể xem MG là hãng Trung Quốc dù xét về nguồn gốc, đây vẫn là thương hiệu từ châu Âu.

Vẫn là đầu tàu xe Trung Quốc tại Việt Nam nhưng doanh số MG ở 2025 giảm khá mạnh (26%) so 2024. Theo lý giải của một quản lý ở hãng này, thiếu hụt nguồn cung linh kiện ở một số nhà máy khiến lượng xe về Việt Nam sụt giảm, ảnh hưởng đến doanh số năm 2025.

MG G50 bản LUX cao cấp nhất lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: Thành Nhạn

MG vẫn dựa nhiều vào MG5, mẫu sedan cỡ C nhưng giá cỡ B, hướng đến khách mua xe lần đầu, sử dụng cá nhân hoặc kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó là chiếc MPV cỡ trung G50 giá thấp nhất phân khúc.

Trước 2025, MG là hãng có dải sản phẩm đa dạng nhất. Nhưng BYD vượt lên ở 2025 khi giới thiệu 5 mẫu xe mới, nâng tổng số lựa chọn cho khách hàng Việt lên 10, trong khi MG là 9.

2025 là một năm tăng trưởng mạnh doanh số của BYD, gấp hơn 7 lần so với 2024. Việc đẩy mạnh hợp tác với các công ty công nghệ hoạt động ở lĩnh vực kinh doanh vận tải giúp BYD thúc đẩy doanh số đáng kể cho chiếc MPV thuần điện 7 chỗ - M6.

Mẫu hybrid với tiện nghi đa dạng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc CUV cỡ C - Sealion 6 cũng là điểm tựa cho sự thăng tiến của BYD, thương hiệu gia nhập Việt Nam vào 2024. Xét về tốc độ mở rộng sản phẩm trong hai năm qua, không cái tên nào nhanh bằng BYD, hãng xe có doanh số xe điện hóa lớn nhất thế giới 2025 (khoảng 4,6 triệu xe).

Nếu xét về tốc độ tăng trưởng doanh số ở 2025, Omoda là thương hiệu dẫn đầu. Hãng này bán ra 1.389 xe, gấp hơn 20 lần so với 2024. Mức tăng trưởng cao của hãng này chủ yếu do mức bán thấp ở năm trước do sản phẩm đầu tiên có mặt trên thị trường (C5) cuối 2024.

Jaecoo, thương hiệu cùng thuộc tập đoàn mẹ Chery với Jaecoo và chung nhà phân phối Geleximco, bán khiêm tốn hơn với 757 xe ở 2025. Omoda, Jaecoo là những hãng xe Trung Quốc đầu tiên xây dựng nhà máy ở Việt Nam. Nhà máy này có vốn đầu tư 319 triệu USD, công suất 120.000 xe/năm, dự kiến vận hành vào 2026.

Wuling, Geely là những hãng Trung Quốc bán hơn 1.000 xe trong 2025. Doanh số Wuling giảm nhẹ 3% khi mẫu xe chủ lực mini EV đối mặt cạnh tranh mạnh gắt gao bởi các mẫu xe điện của VinFast. Trong khi Geely mới có 3 sản phẩm, là EX5, Coolray và Monjaro.

Lynk & Co cũng có mức tăng khá ấn tượng về doanh số ở 2025 khi đạt 804 xe, tăng gần 3 lần so với 2024. Cả Geely và Lynk & Co (đều thuộc phân phối bởi Tasco) kỳ vọng doanh số 2026 sẽ cải thiện hơn khi mạng lưới đại lý đang trên đà mở rộng.

Nhóm các hãng còn lại như GAC, Haval, Donfeng, Haima, Aion, Hongqi có doanh số không đáng kể nếu so với các đối thủ đồng hương. Riêng Aion, Hongqi đã ngừng bán tại Việt Nam.

Đồ họa: Việt Chung

So với dung lượng thị trường hơn 600.000 xe bán ra trong 2026, doanh số hơn 19.000 xe của các hãng Trung Quốc chiếm thị phần rất nhỏ, khoảng 3%. Nếu xếp trong danh sách các hãng bán nhiều xe mới nhất thị trường Việt, hãng Trung Quốc ăn khách nhất - MG - xếp thứ 9, nhỉnh hơn Isuzu (11.742 xe) và cách rất xa nhóm đầu như VinFast (175.099 xe) hay Toyota (71.954 xe).

Thành Nhạn