Các hãng ôtô tại Việt Nam đua nhau tăng thời gian bảo hành

Sau VinFast, Omoda và Jaecoo, Toyota là thương hiệu mới nhất nâng mức bảo hành xe lên 10 năm.

Thay cho chính sách bảo hành thường khoảng 3-5 năm hoặc 100.000-150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, vài năm gần đây, bảo hành số năm và số km cho ôtô mới ngày càng tăng. Không chỉ thương hiệu mới, một số hãng xe lâu năm cũng tăng mức bảo hành trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Những mức bảo hành kỷ lục

Năm 2018, Trường Hải (Thaco) áp dụng mức bảo hành 5 năm (hoặc 150.000 km) đầu tiên tại thị trường Việt, dành cho xe Peugeot. Sau 2020, nhiều hãng khác cũng nâng bảo hành lên mức tương tự.

Đến 2022, VinFast khởi xướng chương trình bảo hành xe lên đến 10 năm, điều mà trước đó thị trường Việt chưa từng có. Đến nay, hãng Việt vẫn duy trì mức bảo hành này, đồng thời quãng đường lăn bánh là 200.000 km, tùy điều kiện nào đến trước đối với các dòng VF 7, VF 8, VF 9 không dùng kinh doanh dịch vụ. Pin cho các xe này cũng có mức bảo hành tương tự.

Bảo dưỡng xe VF 7 tại một đại lý ở Hà Nội. Ảnh: VinFast

Với các dòng thấp hơn, mức bảo hành VinFast áp dụng là 5-7 năm, 130.000 - 160.000 km đối với xe, 7-8 năm hoặc 160.000 km đối với pin, tùy mẫu. Các dòng chạy dịch vụ có mức bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, áp dụng cho cả xe lẫn pin.

Sau VinFast, hai hãng Trung Quốc là Omoda và Jaecoo (thuộc tập đoàn Chery), được phân phối bởi Geleximco từ cuối 2024, cũng áp dụng mức bảo hành 10 năm nhưng dành cho động cơ, riêng số km là 1 triệu, mức cao nhất thị trường Việt. Bảo hành cho xe là 7 năm hoặc 1 triệu km, tùy điều kiện nào đến trước.

Toyota gia nhập danh sách bảo hành 10 năm từ đầu 2026 khi áp dụng cho hơn một nửa sản phẩm, gồm Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Fortuner, Innova Cross, Corolla Cross, Altis, Avanza, Veloz, Camry, Alphard. Riêng Yaris Cross bản hybrid chỉ áp dụng cho pin. Số km lăn bánh trong diện bảo hành là 185.000 km.

Việc nâng thời hạn bảo hành của Toyota được xem như một gói gia hạn bảo hành không phí cho chủ sở hữu xe. Bởi nhiều hãng trên thị trường thường cung cấp gói bảo hành hành gia hạn (hoặc mở rộng) với giá trị từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy theo số năm, số km và hạng mục được bảo hành.

Ví dụ Mitsubishi, sau thời hạn bảo hành 3-5 năm hoặc 100.000-150.000 km, khách có thể mua thêm gói mở rộng 1 năm - 25.000 km, 2 năm - 50.000 km. Giá rẻ nhất trên dòng Attrage là 1,6-6 triệu đồng. Giá đắt nhất trên dòng Pajero Sport, mức 3-9,2 triệu đồng.

Hay Honda, khách có thể mua gói mở rộng, bảo hành toàn bộ xe hoặc theo hạng mục với hai gói tương tự Mitsubishi. Giá cho gói mở rộng toàn bộ xe trên dòng City khoảng 6-11 triệu đồng.

Hãng, người dùng được lợi gì?

Bảo hành là một trong những khía cạnh quan trọng trong chiến lược bán hàng của hãng xe lẫn quyết định chọn sản phẩm của người dùng. Theo các chuyên gia trong ngành, tăng thời gian bảo hành mang đến nhiều lợi ích cho hãng (đại diện là đại lý) và chủ xe, nhưng cũng đi kèm một số điểm cân nhắc cho cả hai bên.

Về phía hãng, mức bảo hành lớn vừa đem đến hiệu quả truyền thông, vừa là phương cách thu hút khách hàng. Đại diện Toyota Việt Nam nói rằng, tăng thời gian bảo hành xe giúp chủ sở hữu an tâm hơn trong quá trình sử dụng. Đồng thời, giá trị thanh khoản của xe qua sử dụng được tối ưu nhờ bảo dưỡng đúng lịch và bằng phụ tùng chính hãng.

Theo ông Phạm Ngọc Hùng, giám đốc dịch vụ một đại lý ôtô chính hãng ở TP HCM, áp dụng chính sách bảo hành dài hạn cũng là phương thức để hãng "trói chân" khách hàng với đại lý. Nhiều người dùng tại Việt Nam thường mang xe ra các garage tư nhân để bảo dưỡng khi hết thời gian bảo hành vì chi phí nhiều linh kiện, phụ tùng rẻ hơn chính hãng.

Bảo dưỡng ôtô tại một xưởng dịch vụ Toyota ở Hà Nội. Ảnh: TMV

Quản lý kinh doanh một hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, ở những năm đầu sau khi xe mới được bán, nguồn thu từ dịch vụ bảo dưỡng, sữa chữa xe rất ít. Nhưng theo thời gian, đây là khoản sinh lợi nhuận đều đặn và dài hạn của đại lý.

"So với những năm trước, tỷ suất lợi nhuận trên mỗi dòng xe mới bán ra ngày càng giảm do thị trường nhiều lựa chọn hơn, cạnh tranh bằng khuyến mãi, hạ giá sản phẩm giữa các hãng hay giữa các đại lý với nhau", vị chuyên gia đánh giá. "Làm sao tối ưu được thời gian gắn bó của chủ xe với đại lý cũng là chiến lược phù hợp để khai thác nguồn thu từ dịch vụ sau bán hàng".

Tuy nhiên, xe có năm và số km bảo hành càng tăng, rủi ro sửa chữa, thay thế linh kiện nhỏ hay động cơ càng lớn. Để giảm thiểu điều này, các hãng xe đưa ra nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho chủ xe. Ví dụ VinFast chỉ áp dụng mức bảo hành 10 năm với điều kiện xe không dùng để chạy dịch vụ. Toyota khống chế bằng yêu cầu chủ xe phải tuân thủ bảo dưỡng chính hãng theo khuyến cáo từng mốc, kể cả trong 3 năm đầu hoặc 100.000 km, chính sách tối thiểu của hãng trước đây.

Về phía người dùng, tùy thuộc vào nhu cầu dùng xe và khả năng tài chính, chọn sản phẩm với chính sách bảo hành dài hay ngắn hạn đều có ưu và nhược điểm riêng.

Việc tuân thủ lịch sử bảo dưỡng, sử dụng phụ tùng chính hãng giúp chủ xe hạn chế các rủi ro hỏng hóc. Đồng thời sở hữu "hồ sơ" xe đẹp, dễ bán lại khi không còn nhu cầu sử dụng.

Nếu chủ xe có tài chính mạnh, ưu tiên xe được bảo dưỡng chính hãng, vận hành ổn định, sản phẩm có mức bảo hành càng lớn càng có sức hút. Nhưng với những chủ xe muốn tối ưu chi phí, chính sách bảo hành dài hạn với hãng khiến họ bị ràng buộc, không thể sử dụng dịch vụ ở các garage tư nhân với chi phí rẻ hơn. Bởi nếu không tuân thủ lịch trình bảo dưỡng chính hãng, sử dụng phụ tùng kém chất lượng dẫn đến hư hỏng, hãng có thể từ chối bảo hành.

Thành Nhạn