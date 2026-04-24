Các hãng Mỹ nhập khẩu xe vào Mỹ nhiều nhất

General Motors mang 1,17 triệu xe sản xuất từ nước ngoài vào Mỹ bán trong 2025, chiếm gần một nửa tổng doanh số 2,85 triệu xe.

Ford, General Motors (GM) và Stellantis, hay còn gọi là Detroit 3 hay Big Three, là ba tập đoàn sản xuất ôtô lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất tại Mỹ và đều có trụ sở chính tại hoặc gần thành phố Detroit, bang Michigan. Nhưng dữ liệu mới cho thấy họ đang nhập khẩu nhiều xe vào Mỹ nhiều hơn nhiều người dự đoán. Nếu chỉ so sánh con số đơn thuần, bộ ba này nhập khẩu còn nhiều hơn cả các nhà sản xuất nước ngoài như BMW.

Theo dữ liệu từ S&P Global được trích dẫn trong một báo cáo của Detroit News, Ford nhập khẩu 378.123 xe vào Mỹ năm 2025 trong tổng số 2.204.124 xe bán ra trên toàn quốc. Phần lớn số lượng đó đến từ Mexico, bao gồm các mẫu xe chủ lực như Maverick, Bronco Sport và Mustang Mach-E, cùng Lincoln Nautilus, được sản xuất tại Trung Quốc.

Hãng xe Lượng xe nhập khẩu vào Mỹ

trong 2025 Toyota 1.192.969 GM 1.170.480 Hyundai 1.092.478 Honda 556.404 Stellantis 513.893 Volkswagen 452.220 Nissan 429.451 Ford 378.123 BMW 215.078

GM phụ thuộc vào nhập khẩu nhiều hơn Ford, nhập khẩu 1.170.480 xe vào năm 2025, trong đó có 388.280 xe từ các nhà máy ở Hàn Quốc. Con số này chiếm một phần đáng kể trong tổng số 2,85 triệu xe mà hãng bán ra tại Mỹ.

Trong số các mẫu xe chủ chốt mà GM nhập khẩu vào Mỹ có Chevrolet Trax, Trailblazer, Buick Envista và Encore GX, tất cả đều được sản xuất tại Hàn Quốc. Mặc dù thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump khiến việc nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn so với thời kỳ cựu Tổng thống Joe Biden, GM vẫn đang đầu tư 600 triệu USD vào các hoạt động sản xuất tại Hàn Quốc để tăng cường sản lượng.

Đồng thời, hãng cũng đang mở rộng năng lực sản xuất tại Mỹ, bổ sung hàng trăm nghìn xe và cam kết hàng tỷ USD để thúc đẩy sản lượng trong nước. Tuy nhiên, việc chuyển dịch sản xuất giữa các khu vực không phải là giải pháp nhanh chóng. Việc tái trang bị nhà máy và điều chỉnh lại chuỗi cung ứng cần nhiều năm chứ không phải vài tháng, điều này hạn chế tốc độ phản ứng của các nhà sản xuất ôtô trước những thay đổi chính sách.

Dữ liệu cho thấy Stellantis cũng là một nhà nhập khẩu lớn các loại xe sản xuất ở nước ngoài vào Mỹ. Năm 2025, hãng nhập khẩu 513.893 chiếc. Đồng thời, hãng cũng đang điều chỉnh quy mô sản xuất, chuyển một số hoạt động về trong nước, bao gồm cả việc chuyển dây chuyền lắp ráp Jeep Compass đến Illinois.

So với ba nhà sản xuất ôtô lớn của Detroit, BMW chỉ nhập khẩu 215.078 xe vào Mỹ năm 2025, ít hơn Ford, GM và Stellantis. Tất nhiên, con số đó không phản ánh đầy đủ thực tế vì BMW chỉ bán được 388.897 xe tại Mỹ trong suốt năm 2025, có nghĩa là hơn một nửa doanh số của hãng là xe nhập khẩu.

Xe điện Ford Mustang Mach-E được nhập khẩu từ Mexico vào Mỹ. Ảnh: Ford

Một số thương hiệu khác cũng là những nhà nhập khẩu lớn vào Mỹ. Ví dụ, Nissan nhập khẩu 429.451 xe, Volkswagen là 452.220 xe và Honda có 556.404 xe. Về các thương hiệu nước ngoài, Hyundai và Toyota dẫn đầu với số lượng nhập khẩu lần lượt là 1.092.478 và 1.192.969 xe.

Trong số các nhà sản xuất ôtô có quy mô lớn tại Mỹ, Tesla vẫn là hãng xe mang đậm chất Mỹ nhất. Xe của hãng sử dụng tỷ lệ linh kiện sản xuất tại Bắc Mỹ cao nhất, và năm 2025, hãng không nhập khẩu bất kỳ chiếc xe nào vào Mỹ.

