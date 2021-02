Các giải chạy VnExpress Marathon đồng loạt giảm giá 15%

Ban tổ chức giảm 15% giá vé tham dự các giải marathon năm 2021 từ 26 đến 28/2, nhân dịp sinh nhật 20 tuổi báo VnExpress.

Nhân dịp VnExpress tròn 20 tuổi, Ban tổ chức tung chương trình ưu đãi khi mua Bib các giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon tại Quy Nhơn, Hạ Long và Hà Nội, bắt đầu từ 0h ngày 26/2 đến 23h59 ngày 28/2. Mức giảm chung cho cả 3 giải là 15%. Cụ thể, giá sau giảm như sau:

Giải chạy VM Hanoi Midnight VM Amazing Halong VM Quy Nhơn Ngày chạy 21/11 1/8 6/6 Ngày đóng cổng bán vé 28/10 7/7 6/5 5 km 229.500 255.000 340.000 10 km 459.000 552.500 680.000 21 km 552.500 637.500 807.500 42 km 688.500 765.000 935.000

*Đơn vị: đồng

Lưu ý, ưu đãi này chỉ áp dụng đối với những vận động viên lẻ và nhóm chạy dưới 10 người. Các đội nhóm từ 10 đến trên 100 người vẫn mua vé theo ưu đãi chung. Cụ thể, nhóm từ 10 đến 29 người giảm 10%; 30 đến 49 người giảm 15%; 50 đến 100 người 20%. Riêng giải VM Hanoi Midnight được giảm 28% cho nhóm trên 100 người trong giai đoạn Super Early Bird.

Vận động viên 5 km VnExpres Marathon Quy Nhơn xuất phát. Ảnh: VnExpress Marathon.

Dự kiến VM Hanoi Midnight và Quy Nhơn 2021 đều tăng mạnh số lượng vận động viên thi đấu so với năm ngoái. Hàng nghìn người đã sở hữu thành công số Bib ngay trong giai đoạn mở bán siêu sớm và sớm. Giải VM Amazing Halong trong lần đầu tổ chức cũng đã thu hút trên 6.000 người đăng ký chỉ trong 18 ngày.

Bên cạnh những điểm đã tạo nên thương hiệu. Ban tổ chức bổ sung thêm các ưu đãi mới và quyền lợi nhằm tăng sức hấp dẫn cho VnExpress Marathon. Theo đó, VM Hanoi Midnight mở thêm hạng mục giải Đồng đội và in thành tích (Sub 3, 3:30 và 4) lên áo khoác gió Finisher cho người theo thời gian trên. Tương tự, VM Quy Nhơn cũng in thành tích này lên áo Finisher ngắn tay cho người về đích hợp lệ.

Với VM Amazing Halong, vận động viên đã đăng ký 21 và 42 km trong giai đoạn Super Early Bird sẽ nhận áo Finisher có in tên Bib. Nhóm trên 50 người đăng ký sớm cũng được in tên nhóm hoặc logo.

Pacer 4 giờ 15 phút (áo vàng) chạy cùng các vận động viên 42 km giải đêm Hà Nội. Ảnh: Hữu Khoa.

VnExpress Marathon Quy Nhơn sẽ diễn ra vào 6/6, mùa cao điểm của du lịch Quy Nhơn - Phú Yên. Các vận động viên có thể kết hợp dự giải với chạy bộ và du lịch cùng gia đình, người thân. Hàng chục nghìn người đã đến thành phố biển miền Trung này trong khoảng thời gian tổ chức giải.

VnExpress Hanoi Midnight khởi tranh lúc nửa đêm ngày 20/11, trong cái lạnh đầu đông đặc trưng của Thủ đô. Những địa danh lịch sử và con đường nổi tiếng sẽ hiện ra dưới bước chạy của vận động viên.

VnExpress Marathon Amazing Halong khởi tranh ngày 1/8, tại thành phố du lịch Hạ Long, Quảng Ninh. Lần đầu tổ chức tại thành phố biển, giải hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới cho vận động viên cả nước. Đường chạy bên biển vốn là địa điểm yêu thích của các nhóm lớn ở khu vực miền Bắc.

Thành Dương