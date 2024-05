Các du khách nghi ngộ độc hải sản ở Phan Thiết đã xuất viện

Bình Thuận16 người còn lại trong số 51 du khách nghi ngộ độc thực phẩm trong chuyến du lịch tại Phan Thiết xuất viện sáng 14/5.

Thông tin được Sở Y tế Bình Thuận cho biết trong báo cáo nhanh gửi đến Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, chiều nay. Bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, nơi điều trị cho các bệnh nhân còn lại, cũng xác nhận tương tự.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, nơi điều trị cho 19 ca trong số 51 ca nghi ngộ độc thực phẩm ở Phan Thiết. Ảnh: Việt Quốc

Theo Sở Y tế, số ca nghi ngộ độc là 51, thay vì 52 người như số liệu báo cáo trước đó. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né tiếp nhận mỗi nơi 19 ca, Trung tâm Y tế phường Hàm Tiến 13 ca.

Đoàn khách 750 người của một công ty ở Bình Dương ra Phan Thiết du lịch Phan Thiết hôm 12/5 qua tour của Vietravel, nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng cạnh biển ở phường Hàm Tiến.

Khoảng 18h30, cả đoàn ăn tối tại nhà hàng Hồng Vinh (cách chừng 4 km), thực đơn gồm hàu đút lò, ghẹ hấp, ốc hương rang tiêu, cá mặt quỷ nấu cà ri, mực ống nhúng giấm, lẩu hải sản, nho Mỹ.

Đến 21h30, đoàn quay về khách sạn, sau đó một nhóm xuống bãi biển gọi thêm tôm nướng và thực phẩm khác (không rõ loại) để nhậu. Đến sáng, hàng chục người bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy phải nhập viện.

Sở Y tế Bình Thuận cho biết đã làm việc với nhà hàng Hồng Vinh để xác minh thông tin liên quan. Cơ sở này có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe cho người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm, có ghi chép sổ kiểm thực ba bước và sổ lưu mẫu theo quy định; có hợp đồng, chứng từ, hóa đơn mua nguyên liệu thực phẩm chứng minh nguồn gốc...

Thời điểm kiểm tra, nhà hàng này có ghi chép việc lưu mẫu bữa ăn theo thực đơn chiều 12/5, nhưng không còn mẫu tại chỗ do cơ sở tự đi kiểm nghiệm theo yêu cầu của tour du lịch. Do đó, đoàn "không thể lấy mẫu được". Sở Y tế Bình Thuận xin ý kiến chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm.

Ngoài ra, theo xác minh trước đó của Trung tâm Y tế TP Phan Thiết, trưa 12/5, đoàn này có chia làm hai nhóm ăn cơm trưa tại nhà hàng Cánh Buồm Vàng trên đường Huỳnh Thúc Kháng (11 xe) và nhà hàng hải sản Dê và Cua trên đường Nguyễn Đình Chiểu (8 xe).

Hiện, Sở Y tế Bình Thuận tiếp tục xác minh vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến đoàn khách này.

Việt Quốc