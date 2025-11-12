Các đơn vị đồng hành Vietnam iContent Awards 2025

Là đơn vị đồng hành Vietnam iContent Awards 2025, đội ngũ Unilever kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần "sáng tạo vì giá trị tích cực", truyền cảm hứng cho thế hệ nhà sáng tạo số trong nước tiếp tục kiến tạo nội dung nhân văn, ý nghĩa, gắn kết cộng đồng. Hơn 100 năm có mặt toàn cầu và gần ba thập niên ra mắt thị trường Việt, doanh nghiệp cung cấp nhiều sản phẩm quen thuộc như Lifebuoy, OMO, Sunsilk, P/S, đồng thời tiên phong trong các hoạt động phát triển bền vững, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cùng vai trò trên, Meta hứa hẹn mang đến cho cộng đồng góc nhìn mới, công cụ sáng tạo mạnh mẽ và hành trình kết nối rộng mở. Trong thế giới mỗi cú "chạm" đều có thể lan tỏa hàng triệu cảm xúc, Meta - tập đoàn công nghệ toàn cầu sở hữu đa nền tảng Facebook, Instagram, Threads và WhatsApp - tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết nối cộng đồng sáng tạo trên không gian số.
Từ những đổi mới trong AI, Reels, Metaverse đến loạt chương trình hỗ trợ cộng đồng sáng tạo, Meta luôn hướng tới mục tiêu: giúp mọi người thể hiện bản thân, xây dựng cộng đồng và tạo tác động tích cực thông qua nội dung số.
Nhóm đối tác vàng gồm Nestlé, Techcombank, Coca-Cola, Heineken - những thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực tiêu dùng nhanh, tài chính - ngân hàng, đồ uống, dinh dưỡng. Họ chung tay tôn vinh các nhà sáng tạo số nổi bật, thúc đẩy giá trị bền vững, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hay đổi mới chiến lược truyền thông.
Nhóm đối tác bạc có Agribank và Bắc Á Bank, góp phần tôn vinh sức mạnh của nội dung tích cực, hỗ trợ hoạt động chuyên môn, lan tỏa thông điệp phát triển bền vững, tài chính và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Nhóm đối tác đồng gồm MMS (Publicis), WPP và Røde - những thương hiệu có thế mạnh trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và công nghệ sáng tạo. Họ góp phần tăng chất lượng chuyên môn, mang đến các góc nhìn mới về cách thức kể chuyện, sản xuất, lan tỏa nội dung hiệu quả trong kỷ nguyên số.
Tập đoàn Publicis Groupe hoạt động dựa trên 4 trụ cốt lõi gồm: truyền thông, media, dữ liệu và công nghệ, theo triết lý "The Power of One". Với hơn 100.000 nhân sự tại hơn 100 quốc gia, công ty cung cấp giải pháp toàn diện, liền mạch. Tại Việt Nam, doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái tiếp thị gồm sáng tạo, truyền thông, sản xuất nội dung, PR-sự kiện, influencer marketing và công nghệ số, đồng hành nhiều thương hiệu lớn.
Thương hiệu âm thanh Røde thành lập tại Australia với sứ mệnh "khuếch đại tiếng nói và tầm nhìn của thế hệ sáng tạo toàn cầu". Các sản phẩm nổi bật của doanh nghiệp gồm NT1, VideoMic hay RødeCaster Pro...
TikTok - nền tảng video ngắn hàng đầu thế giới - là đối tác truyền thông, hỗ trợ lan tỏa thông tin, hoạt động lẫn câu chuyện truyền cảm hứng tại Vietnam iContent Awards 2025 đến mọi người. Với sứ mệnh "Inspire Creativity and Bring Joy" (khơi dậy sáng tạo và tạo niềm vui cho cộng đồng người dùng), TikTok là không gian mọi cá nhân thể hiện cá tính, kết nối, lan tỏa giá trị tích cực.
Trong khi đó, Theanh28 Entertainment là đối tác phát triển thương hiệu tại Vietnam iContent Awards 2025. Thành lập tháng 5/2017, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, tập trung vào các chiến dịch sáng tạo, nội dung trẻ trung và bắt nhịp xu hướng. Kênh triển khai các dự án quảng cáo, sản xuất nội dung trực tuyến, hợp tác với nhiều thương hiệu, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị cho cộng đồng sáng tạo số trong nước.
Đối tác hiện vật là Chicilon Media là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực truyền thông ngoài trời kỹ thuật số. Với gần 20 năm phát triển, Chicilon Media vận hành mạng lưới truyền thông phủ sóng toàn quốc, tiếp cận hơn 40 triệu người mỗi ngày qua các kênh thang máy, siêu thị, sân bay. Hiện đơn vị là thành viên Ban điều hành Tổ chức Tiếp thị Thế giới (MMA) và đại diện Việt Nam duy nhất trong Hiệp hội Quảng cáo ngoài trời Thế giới (WOO).
Bình chọn vòng chung kết Vietnam iContent Awards tại đây.
Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.
Ban tổ chức sẽ trao 11 giải, chia đều cho ba hạng mục gồm: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì cộng đồng. Thông tin chi tiết 72 ứng viên được đăng tải trên chuyên trang Vietnam iContent 2025.
Ba khán giả may mắn có cơ hội nhận quà từ ban tổ chức. Ba độc giả được chọn ngẫu nhiên từ hàng chục nghìn người tham gia bình chọn vòng chung kết. Thông tin dự kiến được công bố vào ngày 1/12. Phía Unilever - đơn vị đồng hành chương trình, sẽ trao phần quà gồm hiện vật, tổng trị giá hai triệu đồng.
Hiếu Châu