Các đơn vị đồng hành Vietnam iContent Awards 2025

Là đơn vị đồng hành Vietnam iContent Awards 2025, đội ngũ Unilever kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần "sáng tạo vì giá trị tích cực", truyền cảm hứng cho thế hệ nhà sáng tạo số trong nước tiếp tục kiến tạo nội dung nhân văn, ý nghĩa, gắn kết cộng đồng. Hơn 100 năm có mặt toàn cầu và gần ba thập niên ra mắt thị trường Việt, doanh nghiệp cung cấp nhiều sản phẩm quen thuộc như Lifebuoy, OMO, Sunsilk, P/S, đồng thời tiên phong trong các hoạt động phát triển bền vững, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cùng vai trò trên, Meta hứa hẹn mang đến cho cộng đồng góc nhìn mới, công cụ sáng tạo mạnh mẽ và hành trình kết nối rộng mở. Trong thế giới mỗi cú "chạm" đều có thể lan tỏa hàng triệu cảm xúc, Meta - tập đoàn công nghệ toàn cầu sở hữu đa nền tảng Facebook, Instagram, Threads và WhatsApp - tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết nối cộng đồng sáng tạo trên không gian số.

Từ những đổi mới trong AI, Reels, Metaverse đến loạt chương trình hỗ trợ cộng đồng sáng tạo, Meta luôn hướng tới mục tiêu: giúp mọi người thể hiện bản thân, xây dựng cộng đồng và tạo tác động tích cực thông qua nội dung số.

Ban tổ chức thông báo vai trò của các doanh nghiệp, thương hiệu lớn tại Vietnam iContent Awards 2025.

Nhóm đối tác vàng gồm Nestlé, Techcombank, Coca-Cola, Heineken - những thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực tiêu dùng nhanh, tài chính - ngân hàng, đồ uống, dinh dưỡng. Họ chung tay tôn vinh các nhà sáng tạo số nổi bật, thúc đẩy giá trị bền vững, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hay đổi mới chiến lược truyền thông.

Với hơn 150 năm hoạt động toàn cầu và hơn 30 năm tại Việt Nam, Nestlé vận hành các thương hiệu quen thuộc như Nescafé, Milo, Maggi, Nan, vừa đẩy mạnh các sáng kiến như: Nescafé Plan thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, Milo lan tỏa lối sống năng động, Maggi hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và Nestlé Needs Youth đồng hành phát triển kỹ năng, cơ hội nghề nghiệp cho giới trẻ. Trong khi đó với phương châm "lấy khách hàng làm trọng tâm và đầu tư vào hệ sinh thái tài chính - công nghệ toàn diện", Techcombank hiện phục vụ hơn 16,5 triệu khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp trên toàn quốc. Ngân hàng đề cao tư duy đổi mới, tinh thần tiên phong cùng tầm nhìn "chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", giúp mỗi người khai phá tiềm năng, bản lĩnh hành động. Có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm, Coca-Cola triển khai nhiều hoạt động phát triển bền vững như "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối", "Hỗ trợ nông nghiệp bền vững và bảo tồn nguồn nước", hướng đến nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy lối sống xanh. Doanh nghiệp cũng chú trọng đổi mới truyền thông, marketing, tạo kết nối rộng rãi với người tiêu dùng. Hơn ba thập niên hoạt động ở nước ta, Heineken xây dựng 5 nhà máy, tạo hơn 170.000 việc làm và đóng góp khoảng 0,5% GDP. Công ty vận hành chuỗi thương hiệu nổi tiếng như Heineken, Tiger, Larue, Bia Việt và sản phẩm phát triển riêng cho thị trường Việt. Heineken Việt Nam đẩy mạnh hoạt động bền vững, dùng gần 99% năng lượng tái tạo, không chôn lấp rác thải từ 2021, triển khai truyền thông "Uống có trách nhiệm".

Nhóm đối tác bạc có Agribank và Bắc Á Bank, góp phần tôn vinh sức mạnh của nội dung tích cực, hỗ trợ hoạt động chuyên môn, lan tỏa thông điệp phát triển bền vững, tài chính và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

36 năm qua, Agribank tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, góp phần ổn định kinh tế, an sinh xã hội. Ngân hàng có hơn 2.300 chi nhánh, gần 40.000 cán bộ, triển khai loạt giải pháp tài chính hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không tiền mặt. Thành lập năm 1994 tại Nghệ An, hiện Bac A Bank có đến 138 điểm giao dịch trên toàn quốc, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách. Ngân hàng cũng triển khai loạt hoạt động trách nhiệm xã hội, kỳ vọng đóng góp cho cộng đồng và nền kinh tế nước nhà.

Nhóm đối tác đồng gồm MMS (Publicis), WPP và Røde - những thương hiệu có thế mạnh trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và công nghệ sáng tạo. Họ góp phần tăng chất lượng chuyên môn, mang đến các góc nhìn mới về cách thức kể chuyện, sản xuất, lan tỏa nội dung hiệu quả trong kỷ nguyên số.

Tập đoàn Publicis Groupe hoạt động dựa trên 4 trụ cốt lõi gồm: truyền thông, media, dữ liệu và công nghệ, theo triết lý "The Power of One". Với hơn 100.000 nhân sự tại hơn 100 quốc gia, công ty cung cấp giải pháp toàn diện, liền mạch. Tại Việt Nam, doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái tiếp thị gồm sáng tạo, truyền thông, sản xuất nội dung, PR-sự kiện, influencer marketing và công nghệ số, đồng hành nhiều thương hiệu lớn.

WPP Media là thành viên của tập đoàn WPP, hoạt động tại hơn 80 thị trường với hơn 160 văn phòng và 40.000 chuyên gia. Công ty cung cấp giải pháp truyền thông toàn diện, từ chiến lược, dữ liệu đến sáng tạo, công nghệ. Nền tảng WPP Open tích hợp AI, dữ liệu lẫn công cụ để triển khai ý tưởng nhanh, hiệu quả hơn trên mọi nền tảng số.

Thương hiệu âm thanh Røde thành lập tại Australia với sứ mệnh "khuếch đại tiếng nói và tầm nhìn của thế hệ sáng tạo toàn cầu". Các sản phẩm nổi bật của doanh nghiệp gồm NT1, VideoMic hay RødeCaster Pro...

TikTok - nền tảng video ngắn hàng đầu thế giới - là đối tác truyền thông, hỗ trợ lan tỏa thông tin, hoạt động lẫn câu chuyện truyền cảm hứng tại Vietnam iContent Awards 2025 đến mọi người. Với sứ mệnh "Inspire Creativity and Bring Joy" (khơi dậy sáng tạo và tạo niềm vui cho cộng đồng người dùng), TikTok là không gian mọi cá nhân thể hiện cá tính, kết nối, lan tỏa giá trị tích cực.