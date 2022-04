Các điểm du lịch ngăn triệt để nạn 'chặt chém' dịp 30/4

Các điểm nóng như Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Lạt... kiểm tra hoạt động cơ sở kinh doanh và công bố đường dây nóng hỗ trợ du khách.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn và đặc biệt đưa ra giải pháp chống "chặt chém" du khách.

Thanh Hóa dự kiến đón 610.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 832 tỷ đồng. Bà Vương Thị Hải Yến, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết Sở đã tăng cường kiểm tra việc chuẩn bị tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, trong đó nhắc nhở các địa phương đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông và chuẩn bị công tác cứu nạn, cứu hộ.

Các điểm du lịch ở Thanh Hóa những năm gần đây mạnh tay trong việc chống "chặt chém", tình trạng không niêm yết giá, ép giá. Các biển cảnh báo an toàn, đường dây nóng được lắp đặt công khai tại các bãi biển, nơi tập trung đông đúc.

Hàng chục nghìn người tham gia lễ hội biển Sầm Sơn ngày 24/4. Ảnh: Phạm Minh Khánh

Tại Đà Nẵng, lượng khách dự báo đông, khi có tới 600 chuyến bay nội địa và quốc tế dịp nghỉ lễ. Từ 26/4, Công an TP Đà Nẵng tăng cường lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự cho lễ 30/4 và mùa du lịch hè. Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức liên tục các đợt kiểm tra cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, tàu thuyền, nhà ga, nhà hàng... để đảm bảo an toàn và ổn định giá dịch vụ.

Quảng Nam công khai đường dây nóng tại các điểm du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh phối hợp cùng cơ quan chức năng cam kết xử lý khi có phản ánh từ du khách. Bên cạnh đó UBND TP Hội An chỉ đạo các xã, phường tăng cường an ninh trật tự, yêu cầu hộ kinh doanh niêm yết giá rõ ràng, tránh tình trạng chèo kéo, nâng ép giá gây ảnh hưởng tới điểm du lịch.

Hội An nhộn nhịp du khách tháng 4. Ảnh: Đắc Thành

Tương tự tại Quảng Bình, Sở Du lịch yêu cầu doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện quy định bán đúng giá niêm yết, không tăng giá, ép khách, găm giữ phòng... Ngoài ra các đơn vị báo cáo về phương án chống dịch, xử lý khi đón du khách F0.

UBND các huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc phải tăng cường trật tự, an toàn giao thông dịp lễ. Trong đó các đơn vị kinh doanh vận tải được yêu cầu đẩy mạnh bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ.

Thành phố Đà Lạt dịp này dự kiến đón 180.000 du khách. Để nhận phản ánh của du khách, thành phố công bố đường dây nóng do Phó chủ tịch UBND TP giữ, ngoài ra còn có đường dây nóng của quản lý đô thị, an toàn giao thông...

Bà Rịa - Vũng Tàu, một trong những địa phương đông khách trong kỳ nghỉ, cũng đưa nhiều phương án đảm bảo an toàn giao thông, chất lượng dịch vụ đón khách. Cụ thể thành phố Vũng Tàu bố trí nhiều bãi xe cho du khách trong trường học, cơ quan... Du khách có thể theo dõi địa chỉ trên Google Map. Địa phương cũng phát hành tập gấp trực tuyến và in ấn hướng dẫn đường đi, lễ hội, tắm biển an toàn... bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Thanh tra Sở Du lịch kiểm tra, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh để đối chiếu giá cả, chấp hành niêm yết giá. Ngoài ra đoàn kiểm tra cũng yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, giấy tờ đăng ký kinh doanh...

Các địa phương khác như Hà Nội, Lào Cai, TP HCM, Lâm Đồng lên phương án chống ùn tắc, tránh gây cảm giác mệt mỏi, phiền hà cho du khách.

Biển Vũng Tàu 30/4/2021. Ảnh: Trường Hà

Trước đó ngày 25/4, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh, thành chỉ đạo khu, điểm du lịch đảm bảo vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm. Cần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và an toàn giao thông đường bộ, đường thủy...

Ngoài ra, các địa phương phải kiểm tra, giám phát ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong du lịch, tình trạng không niêm yết giá, lừa đảo, trục lợi, chèo kéo, nài ép du khách dịp cao điểm, đồng thời tuyên truyền văn minh tại các khu du lịch...

Một số đường dây nóng ở các địa phương: Tỉnh Lào Cai: 081 366 7667 Tỉnh Thanh Hóa: 0988148300 Tỉnh Nghệ An: 0942 278 123 - Chuyên gia tư vấn du lịch TP Đà Nẵng: - Trung tâm hỗ trợ du khách: 0236 3550 111

- Tổ phản ứng nhanh du lịch TP Đà Nẵng: 0919 247 009

- Quận Ngũ Hành Sơn: 0905 922538

- Quận Sơn Trà: 0935 501 455

- Quận Hải Châu: 0905 545 469

- Quận Liên Chiểu: 0236.3682.222

- Quận Cẩm Lệ: 0905 449 899

- Quận Thanh Khê: 0913 415 139

- Huyện Hòa Vang: 0982 989 982 Khánh Hòa: *2258 TP Đà Lạt: - Phó chủ tịch UBND thành phố: 0916551368

- Trưởng Công an thành phố: 0974 442 779

- Trưởng phòng Quản lý đô thị: 0978 971 568

- Phó trưởng phòng Quản lý đô thị: 0909 290 369

- Chuyên viên phòng Quản lý đô thị: 0905 839 779

- Ủy viên Ban ATGT TP Đà Lạt: 0938 909 480

Lan Hương