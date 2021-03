Các đại gia tranh vé tứ kết Cup FA tuần này

Trong khi Man Utd gặp Leicester, Man City sẽ đối đầu Everton cho một suất trong nhóm tám đội cuối cùng Cup FA.

Man City tiếp tục theo đuổi mục tiêu ăn bốn. Họ là đội duy nhất có khả năng làm điều này, do đã lọt vào chung kết Cup Liên Đoàn gặp Tottenham, đánh bại Borussia Monchengladbach để vào tứ kết Champions League và đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh.

Trận đấu này đánh dấu màn tái ngộ giữa HLV Benevento Pippo Inzaghi với đội bóng ông từng khoác áo thời còn thi đấu. Lúc này, đội khách không có phong độ tốt. Họ thua ba trong bốn vòng gần đây và đứng trước nguy cơ bị rớt nhóm xuống nhóm cầm đèn đỏ khi chỉ hơn bốn điểm. Tuy nhiên, Benevento từng cầm hoà Juventus 1-1 trong giai đoạn một của mùa giải.

*Thông tin lực lượng: Juventus không có Juan Cuadrado do án treo giò trong khi Paulo Dybala, Merih Demiral và Aaron Ramsey chưa bình phục chấn thương. Benevento có đến hai cầu thủ vắng mặt do thẻ phạt: Pasquale Schiattarella và Kamil Glik. Ngoài ra, Fabio Depaoli, Gaetano Letizia và Iago Falque cũng không thể ra sân do chấn thương.



Bayern - Stuttgart: 21h30 thứ Bảy, 20/3

Bayern vừa trải qua một tuần thành công. Chiến thắng 3-1 trước Werder Bremen giúp họ nới rộng khoảng cách với nhì bảng RB Leipzig lên bốn điểm. Họ cũng giành vé vào tứ kết Champions League sau khi đánh bại Lazio với tổng tỷ số 6-2.

Vẫn có những hạt sạn trong chuỗi trận gần đây của Bayern khi họ không thể giữ sạch lưới bảy trận từ khi trở về sau FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, Hasnsi-Flick cho rằng đó không phải điều đáng lo. Bayern đã ghi 22 bàn trong thời gian đó còn Robert Lewandowski vươn lên thứ hai danh sách những chân sút vĩ đại trong lịch sử Bundesliga.