Các cơn đau cảnh báo ung thư gan gây ra

Cơn đau do ung thư gan thường tập trung ở vùng phía trên bên phải của bụng, gần xương bả vai, đôi khi có thể lan rộng đến phía sau lưng.

Gan là cơ quan lớn nhất trong cơ thể, nằm ở phần tư trên bên phải của bụng. Khi ung thư phát triển trong gan, nó sẽ phá hủy các tế bào gan và cản trở khả năng hoạt động bình thường của cơ quan này. Ung thư biểu mô tế bào gan là loại ung thư gan phổ biến nhất. Các loại khác chẳng hạn như u nguyên bào gan, ung thư đường mật trong gan chiếm tỷ lệ ít hơn.

Ung thư gan có thể không gây ra bất kỳ triệu chứng nào trong giai đoạn đầu. Khi ung thư bắt đầu xuất hiện triệu chứng, bạn có thể cảm thấy đau ở bụng âm ỉ hoặc đau nhói. Đau do ung thư gan thường tập trung ở vùng phía trên bên phải của vùng bụng, gần xương bả vai bên phải. Cơn đau đôi khi có thể lan ra sau lưng. Một số người cũng có thể bị đau ở phía dưới bên phải của khung xương sườn. Đau có thể kèm theo sưng ở bụng, chân, mắt cá chân.

Ung thư có thể bắt đầu từ gan (ung thư nguyên phát) hoặc các bệnh ung thư khác di căn đến gan (ung thư thứ phát) đều có thể gây đau. Cơn đau liên quan đến ung thư gan do một khối u hoặc các khối u trong gan gây ra. Cảm giác khó chịu cũng có thể xuất phát từ cơn đau do gan to gây áp lực lên các dây thần kinh dưới cơ hoành. Điều này có thể dẫn đến đau ở vai phải, do một số dây thần kinh dưới cơ hoành kết nối với dây thần kinh ở vai phải. Nếu ung thư gan do xơ gan thì đôi khi cơn đau không phải do khối u mà do xơ gan gây ra. Ung thư gan cũng làm cho lá lách to ra, dẫn đến đau hoặc cảm thấy một khối ở bụng trên bên trái.

Người bị ung thư gan thường đau vùng phía trên bên phải của bụng. Ảnh: Freepik

Đau bả vai là một triệu chứng âm thầm của căn bệnh này. Khối u có thể kích thích các dây thần kinh báo cho não biết cơn đau đang đến từ xương bả vai của bạn trong khi cơn đau thực sự đến từ gan. Cơn đau này thường cảm thấy ở vai phải nhiều hơn, có thể kéo dài đến lưng. Nếu bạn gặp phải tình trạng này mà không tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào gần đây có thể giải thích được thì nên đến gặp bác sĩ.

Đau còn có thể là kết quả của việc điều trị ung thư. Thuốc điều trị ung thư thường gây khó chịu cho đường tiêu hóa và buồn nôn. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể bị đau sau phẫu thuật. Ngoài đau, các triệu chứng khác của ung thư gan như buồn nôn, nôn mửa, ăn mất ngon, đầy bụng, gan to, lá lách to, sưng bụng, ngứa, vàng da, giảm cân không chủ ý, mệt mỏi...

Chẩn đoán, điều trị đau do ung thư gan

Ung thư gan giai đoạn đầu thường không có triệu chứng. Tầm soát ung thư gan là cách bác sĩ theo dõi sức khỏe gan để tìm các triệu chứng của ung thư gan. Để chẩn đoán bệnh, bác sĩ sẽ cố gắng loại trừ tất cả các nguyên nhân khác gây ra cơn đau. Bác sĩ sẽ xem xét đầy đủ bệnh sử của bệnh nhân và thực hiện khám sức khỏe như xét nghiệm máu, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính (CT), chụp cộng hưởng từ (MRI), sinh thiết...

Theo tờ Healthline (Mỹ), điều trị cơn đau liên quan đến ung thư gan có thể bằng nhiều cách. Thuốc giảm đau thường được dùng bằng đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch. Bức xạ có thể thu nhỏ khối u và làm giảm một số hoặc tất cả cơn đau mà nó gây ra. Bức xạ tại chỗ cũng có thể giảm đau xương, nếu ung thư gan đã di căn đến đó. Đôi khi cơn đau do ung thư gan có thể thuyên giảm bằng cách tiêm thuốc. Một số người bị đau nặng do ung thư gan có thể có những phương pháp giảm đau bổ sung khác như bấm huyệt, châm cứu, thở sâu, âm nhạc trị liệu, massage.

Đau là một tác dụng phụ thường gặp của bệnh ung thư gan và điều trị. Người bệnh nên nói chuyện với bác sĩ để có phương pháp giảm đau phù hợp. Bạn có thể mô tả với bác sĩ về vị trí của cơn đau, cường độ, kiểu đau như âm ỉ, đau từng cơn, đau nhói như kim châm...

Mặc dù không thể ngăn ngừa hoàn toàn ung thư gan nhưng mọi người có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách tránh các yếu tố gây xơ gan, duy trì cân nặng hợp lý, tiêm vaccine... Nếu bạn mắc các bệnh về gan, tiểu đường, béo phì hoặc nghiện rượu nặng thì có thể hỏi bác sĩ về việc kiểm tra ung thư gan.

Theo Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan), ung thư gan là 10 loại ung thư phổ biến nhất thế giới. Bệnh có xu hướng gia tăng. Năm 2020, ung thư gan đứng hàng thứ 6 thế giới về số ca mắc mới với hơn 905.670 người, số ca tử vong đứng thứ 2 với 830.180 người.

Kim Uyên

(Theo Healthline, Verywellhealth)