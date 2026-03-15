Các chặng đua F1 ở vùng Trung Đông bị hủy

Ban tổ chức F1 quyết định hủy các chặng đua diễn ra vào tháng 4 tại Bahrain và Saudi Arabia vì chiến sự tại Trung Đông.

Trong lịch trình ban đầu, Grand Prix Bahrain diễn ra trên đường đua Sakhir từ ngày 10 đến 12/4, còn Grand Prix Saudi Arabia kế tiếp tại Jeddah (từ ngày 17 đến 19/4).

Tuy nhiên, xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu từ hôm 28/2 chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, việc vẫn để các đội đua di chuyển tới khu vực này là rất rủi ro. Thủ đô Manama của Bahrain từng bị tấn công bằng tên lửa và thành phố Jeddah cũng được đánh giá là quá rủi ro để tổ chức một sự kiện thể thao lớn.

Các xe đua trên chặng Bahrain ở Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain ngày 13/4/2025. Ảnh: Reuters

Từ nhiều ngày qua, Liên đoàn Đua xe Thế giới (FIA) và đơn vị tổ chức giải đua F1 đã theo dõi tình hình sát sao với chính quyền đường đua Sakhir và Jeddah. Dù sự an toàn là ưu tiên hàng đầu, cũng luôn có những cân nhắc thương mại phức tạp cần được giải quyết xung quanh bất kỳ việc hủy bỏ bất cứ chặng đua F1 nào.

Tuy nhiên, do tình hình trong khu vực không có dấu hiệu cải thiện và hoạt động hàng không vẫn bị ảnh hưởng, ban tổ chức F1 đã sớm ra quyết định để tạo điều kiện cho các đội nhóm và các bên liên quan khác giải quyết các vấn đề hậu cần liên quan đến vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân viên, trong bối cảnh hàng nghìn chuyến bay và phòng khách sạn dự kiến sẽ bị hủy.

Giải đua F1 sẽ chịu tổn thất thương mại hơn 100 triệu USD, do Sakhir và Jeddah là hai trong số những đường đua trả phí đăng cai cao nhất trên lịch thi đấu. Số tiền thất thu này sẽ được chia cho các đội đua và đơn vị nắm giữ bản quyền thương mại F1. Mỗi bên sẽ chịu thiệt hại vài triệu USD, tùy thuộc vào cách chia tiền thưởng.

Đã có những phương án về việc tổ chức những chặng đua thay thế tại Portimao (Bồ Đào Nha), Imola (San Marino) hoặc Istanbul Park (Thổ Nhĩ Kỳ) hay thậm chí thêm một chặng đua nữa tại Nhật Bản nối ngay sau cuộc đua ở Suzuka cuối tháng 3. Tuy nhiên sau khi cân đối về mặt tài chính, hậu cần thì việc tổ chức chặng đua thay thế đều không phù hợp. Mùa giải F1 2026 sẽ bị rút ngắn xuống còn 22 chặng.

Quyết định này đồng nghĩa với việc sẽ có một khoảng thời gian nghỉ năm tuần giữa chặng đua Grand Prix Nhật Bản vào ngày 29/3 và chặng đua Miami vào ngày 3/5. Sau chặng đua tại Miami, các xe F1 lại sẽ nghỉ ngơi tiếp thêm ba tuần trước khi bước vào Grand Prix Canada diễn ra ngày 24/5.

Ngoài Grand Prix Bahrain và Saudi Arabia, khu vực Trung Đông còn hai chặng đua F1 khác là Qatar và Abu Dhabi được tổ chức vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12

Minh Phương