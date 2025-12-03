Các băng đảng sử dụng gia súc để buôn lậu ma túy vào châu Âu thế nào

Tội phạm ma túy dùng hàng nghìn con bò bốc mùi hôi thối để che đậy việc vận chuyển các lô cocaine khổng lồ đến châu Âu.

Các đơn vị tuần tra biên giới tại châu Âu đang phải hoãn việc khám xét các tàu chở hàng nghìn con bò giấu cocaine do tình trạng thối rữa và bốc mùi. Nhiều động vật trên tàu đã chết hoặc phải sống trong phân suốt nhiều tháng, khiến con tàu trở thành vỏ bọc hoàn hảo cho các hoạt động ma túy.

Trung tâm phân tích và vận hành hàng hải về ma túy của EU (MAOC-N) cho biết các cảng do băng đảng kiểm soát ở Santos và Belem của Brazil, cũng như Cartagena của Colombia, thường xuyên chất tới 10.000 con bò lên những con tàu dài 200 m cũ kỹ.

Những con tàu này sẽ đi quanh vùng biển Caribe hoặc Nam Mỹ để thu thập các kiện cocaine từ tàu nhỏ hơn, thường từ 4 đến 10 tấn, trị giá 450 triệu bảng Anh. Các kiện hàng được thành viên thủy thủ đoàn giấu trong các tháp chứa ngũ cốc khổng lồ của tàu và những nơi ẩn mật khác.

Một con tàu chở gia súc bị cảnh sát chặn trên biển năm 2023. Ảnh: Policia Nacional

Các tàu này đi đến cảng Beirut ở Lebanon hoặc Damietta ở Ai Cập, nơi các quy định vệ sinh đối với gia súc không nghiêm ngặt như ở châu Âu. Tuy nhiên, "hàng cấm" sẽ được gửi đến các cảng biển lớn như Antwerp (Bỉ) hoặc Rotterdam (Hà Lan) - những cửa ngõ vận chuyển cocaine của châu Âu.

Khi tàu di chuyển qua Đại Tây Dương, thủy thủ buộc các kiện cocaine vào phao, gắn thiết bị GPS và ném xuống biển. Sau đó, hàng được tàu cao tốc vớt lên và đưa lậu đến Bỉ và Hà Lan.

Trong 18 năm qua, cảnh sát châu Âu chỉ thu giữ một tàu chở gia súc có cocaine, điều này cho thấy phương pháp này của tội phạm có hiệu quả. Trong khi có tới ít nhất một tàu chở gia súc đáng ngờ được cho là khởi hành từ Nam Mỹ tới châu Âu mỗi tuần.

Chó nghiệp vụ không hiệu quả trong việc phát hiện ma túy ở đây vì chúng khó chịu với những con bò và mùi hôi thối trên tàu.

Ngày 24/1/2023, cảnh sát Tây Ban Nha thực hiện vụ đột kích đầu tiên với một tàu chở gia súc có liên quan đến hoạt động buôn bán cocaine ở vùng biển châu Âu. Con tàu dài 100 m bị cảnh sát vũ trang chặn lại trong hành trình từ Colombia đến Lebanon.

Lội qua phân và nước tiểu của 1.750 con bò trên tàu, cảnh sát phát hiện 4.500 kg cocaine, trị giá khoảng 82 triệu bảng Anh, được giấu trong các kiện hàng trong tháp chứa thức ăn cho gia súc.

Con tàu sau đó được kéo đến thành phố Las Palmas de Gran Canaria, 28 thành viên thủy thủ đoàn bị bắt giữ. Người dân địa phương ở cảng phàn nàn về mùi thối rữa bốc ra từ con tàu.

Camera gắn trên người cảnh sát cho thấy bên trong con tàu bị khám xét chất đầy phân và nước tiểu bò. Ảnh: Policia Nacional

Tuần trước, cảnh sát Australia cho biết một tàu chở cừu được sử dụng để buôn lậu 84 triệu bảng Anh cocaine vào nước này. Ngư dân phát hiện cocaine buộc vào chiếc thùng nổi ngoài khơi bờ biển phía tây làng chài Lancelin vào ngày 6/11.

Theo Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức của Tây Australia, tàu chở gia súc tên Al Kuwait bị cáo buộc đã thả ma túy xuống biển trên đường đến Cảng Fremantle. Cảnh sát đã buộc tội thuyền phó của tàu vì cố gắng nhập khẩu lượng lớn cocaine với mục đích buôn bán, một ngày sau khi phát hiện số ma túy này.

Khi khám xét tàu, các điều tra viên phát hiện một chiếc thùng rỗng màu xanh và những sợi dây thừng tương tự những thứ tìm thấy cùng với ma túy.

Hai người đàn ông 19 và 36 tuổi ở Sydney, và một người đàn ông 52 tuổi ở Perth được cho là có nhiệm vụ thu thập cocaine và đưa vào bờ.

Tuệ Anh (theo Telegraph, Metro)