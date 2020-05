Ca tử vong do nCoV ở Mỹ vượt 74.000

Mỹ ghi nhận thêm gần 2.000 người chết vì nCoV trong 24 giờ, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 74.190 trong tổng số 1.258.051 ca nhiễm.

Mỹ báo cáo thêm 20.418 ca nhiễm và 1.919 ca tử vong do nCoV, nâng số người nhiễm và chết lên lần lượt 1.258.051 và 74.190, theo dữ liệu từ Worldometers. Số ca nhiễm mới và ca tử vong đều giảm so với một ngày trước đó, song Mỹ vẫn tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới.

New York, tâm dịch Covid-19 của nước Mỹ, ghi nhận thêm 232 ca tử vong do nCoV, theo thống đốc Andrew M.Cuomo hôm 6/5 cho biết. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca tử vong mới ở bang này vào khoảng 230. Tổng số ca nhiễm và tử vong ở New York hiện lần lượt hơn 330.000 và gần 26.000.

Nhân viên y tế vận chuyển thi thể nạn nhân Covid-19 ở Brooklyn, New York, Mỹ, hôm 8/4. Ảnh: Reuters.

Cơ quan quản lý vận tải giao thông đô thị (MTA) New York bắt đầu cho đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm thành phố 4 giờ/đêm để khử trùng, lần đầu tiên trong lịch sử 115 năm của hệ thống. Chính quyền bang đang cân nhắc mở cửa trở lại nhưng tỏ ra vô cùng thận trọng. "Mở cửa càng nhanh, thiệt hại về kinh tế sẽ càng được giảm nhưng thiệt hại về người sẽ tăng lên", Thống đốc New York Andrew Cuomo nói tại họp báo ở Manhattan hôm 5/5. "Sinh mạng con người là vô giá".

Trong khi đó tại New Jersey, thống đốc bang hôm 6/5 tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng thêm 30 ngày, sau khi bang này ghi nhận thêm 308 ca tử vong trong 24 giờ do nCoV.

Mỹ có thể tăng 200.000 ca nCoV mới một ngày vào tháng 6, gấp nhiều lần mức khoảng 25.000 ca/ngày hiện nay, số ca tử vong cũng có thể tăng gấp đôi, lên khoảng 3.000/ngày. Con số này dựa trên mô hình lấy dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Tình huống Khẩn cấp Liên bang (FEMA).

Dự báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump thúc giục các bang mở cửa trở lại nền kinh tế. Các con số cũng nhấn mạnh một thực tế nghiêm trọng rằng những rủi ro đáng kể từ dịch bệnh vẫn tồn tại. "Vẫn còn một lượng lớn các hạt sẽ tiếp tục gia tăng gánh nặng", Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cảnh báo.

Khoảng một nửa các bang ở Mỹ đã nới biện pháp hạn chế từ 1/5, khi số ca nhiễm mới bắt đầu giảm hoặc ổn định. Bang Texas cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại theo từng phần trong khi tại Georgia, gần như mọi doanh nghiệp đã nối lại hoạt động.

Các quan chức y tế công cộng cảnh báo nếu không làm phẳng đường cong Covid-19 cũng như tỷ lệ lây nhiễm ở nhiều khu vực, hàng chục nghìn người nữa sẽ chết khi các bang nới lỏng "cách biệt cộng đồng" và doanh nghiệp cũng rục rịch mở cửa trở lại.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 3,8 triệu người nhiễm và hơn 264.000 người tử vong.

Mai Lâm (Theo NYTimes/ Worldometers)