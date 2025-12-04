Ca tay chân miệng tăng mạnh, chủng virus gây bệnh nặng 'tái xuất'

TP HCM ghi nhận hơn 1.500 ca tay chân miệng trong tuần qua, chủng virus EV71 xuất hiện trở lại ở nhóm bệnh nhi nặng khiến ngành y tế nâng mức cảnh báo.

Ngày 4/12, đại diện Sở Y tế TP HCM cho biết số ca tay chân miệng đang tăng rõ rệt theo quy luật mùa bệnh. Tuần qua, thành phố ghi nhận 1.547 ca, tăng 15% so với trung bình 4 tuần trước. Từ đầu năm đến nay, tổng ca mắc là 32.637, cao hơn 64% so với cùng kỳ 2024.

Hiện, các bệnh viện tiếp nhận 65 trường hợp nặng từ độ 2b trở lên. Trung bình mỗi tuần gần đây có ba trẻ chuyển nặng, cao hơn giai đoạn đầu năm. Ngoài ra, các cơ sở y tế tuyến cuối đang điều trị 640 bệnh nhi chuyển từ các tỉnh, trong đó 8 ca nặng chiếm phần lớn tổng số ca nguy kịch hiện có.

Trẻ mắc tay chân miệng. Ảnh: Lê Phương

Sự xuất hiện của tác nhân EV71 là nguyên nhân chính gây lo ngại. Tháng 11, Bệnh viện Nhi đồng 1 xét nghiệm 18 ca tay chân miệng nặng và phát hiện 10 ca dương tính với EV71 (chiếm 56%). Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) cũng ghi nhận EV71 từ đầu tháng 11 sau khi giám sát hơn 400 mẫu từ đầu năm. Sự xuất hiện của tác nhân này trùng với thời điểm số ca mắc và ca nặng tăng lên.

Các chuyên gia y tế cảnh báo EV71 có đặc tính lây lan nhanh, dễ gây biến chứng thần kinh, hô hấp và tuần hoàn. Ngành y tế thành phố khẳng định vẫn kiểm soát tốt tình hình nhờ năng lực hồi sức nhi khoa mạnh và kinh nghiệm ứng phó từ các đợt dịch trước. Số ca mắc hiện tại chưa vượt đỉnh dịch năm 2023. Phụ huynh không nên hoang mang thái quá nhưng cần tuyệt đối cảnh giác, nhất là trong 7-10 ngày đầu trẻ khởi phát triệu chứng.

Để ngừa dịch bùng phát. Sở Y tế yêu cầu các trường học, nhà trẻ tổng vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi và đảm bảo trẻ mắc bệnh nghỉ học đủ thời gian quy định. Hệ thống điều trị đã kích hoạt quy trình hội chẩn nhanh đối với các ca diễn tiến xấu nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro tử vong.

Với gia đình có con nhỏ, bác sĩ khuyến cáo cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu thấy các dấu hiệu cảnh báo như giật mình chới với, run chi, nôn ói nhiều, thở nhanh, lừ đừ hoặc sốt cao không hạ. Việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng cho cả người chăm sóc và trẻ nhỏ vẫn là biện pháp phòng bệnh căn cơ nhất hiện nay.

Lê Phương