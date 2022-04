Ca sĩ gốc Việt Sangeeta Kaur: 'Tôi hát để chữa lành'

Đến New York học opera, Sangeeta Kaur - ca sĩ gốc Việt đoạt giải Grammy 2022 - gặp thầy yoga khiến cô thay đổi quan điểm nghệ thuật.

Nhiều ngày sau khi thắng giải Grammy hạng mục "Album giọng ca độc tấu cổ điển xuất sắc", Sangeeta Kaur cho biết vẫn lâng lâng. Ca sĩ nói khoảnh khắc được gọi tên, cô như người mất hồn vì không nghĩ đó là sự thật. "Tôi vui vì những nỗ lực của bản thân đã đạt được kết quả và vui cho tất cả thành viên trong êkíp. Album này được tạo ra từ tình bạn, tình yêu. Nó là minh chứng cho việc con người có thể tạo nên phép màu từ tình yêu", cô nói. Nghệ sĩ sinh năm 1982, tên thật là Mai Xuân Loan, có cha mẹ là người Việt, sinh ra và lớn lên tại Mỹ.

* Sangeeta Kaur trả lời VnExpress về niềm vui khi đoạt giải Grammy

Sangeeta được bố mẹ dạy tiếng Việt từ nhỏ, tuy nhiên, do môi trường học tập, làm việc chủ yếu với người nước ngoài, cô nói chưa lưu loát. Thi thoảng, ca sĩ phải xen lẫn từ tiếng Anh để diễn đạt trọn vẹn điều muốn nói. Sangeeta yêu thích nhiều nhạc phẩm Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Cung Tiến... Mỗi bài hát, cô mất hơn một năm để học, từ cách phát âm đến ý nghĩa ca từ giúp truyền tải cảm xúc. Trong tương lai, ca sĩ mong muốn thực hiện album nhạc về Việt Nam nhằm quảng bá văn hóa, nét đẹp dân tộc đến bạn bè quốc tế.

* Sangeeta Kaur nói về tình yêu tiếng Việt

Trước khi có chiến thắng đầu tay ở Grammy, sáu năm qua, Sangeeta Kaur liên tục gửi album mới đến ban tổ chức để tìm cơ hội vào đề cử. Có lần, album của cô vào top 15 nhưng vẫn trượt. Ca sĩ không bỏ cuộc, tích cực trau dồi bản thân, hợp tác các nghệ sĩ tên tuổi cho ra đời sản phẩm âm nhạc.

Album Mythologies do nhà soạn nhạc Danea Xantha Vlasse sáng tác tặng bố, mời Sangeeta và Hilla Plitmann - ca sĩ người Isarel, từng hai lần đoạt giải Grammy - góp giọng. Cả ba là bạn thân, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi về âm nhạc. Năm 2021, lịch trình công việc của cả ba bị hủy do dịch, họ dành trọn thời gian thực hiện album. "Khi thưởng thức, mọi người sẽ có cảm giác như xem một bộ phim, âm thanh cuốn trôi mọi suy nghĩ, muộn phiền. Hai giọng hát hòa quyện, tạo nên bản nhạc tuyệt vời", Sangeeta nói.

Sangeeta Kaur nhận giải Grammy Sangeeta Kaur (váy đỏ) trên sân khấu nhận giải Grammy hôm 4/4 tại Mỹ. Video: Grammy

Đam mê âm nhạc nhen nhóm từ lúc Sangeeta 5 tuổi. Khi đó, bố cô mang CD bộ phim nhạc kịch The Sound of Music về để cả nhà cùng xem. Sangeeta thích thú, xem đi xem lại đến hơn 30 lần, nhớ như in ca từ, điệu nhảy trong phim. Sau này, khi đi học, cô là thành viên trong ca đoàn của trường tiểu học, trung học và phổ thông.

Ca sĩ sau đó chọn ngành Sinh học, Cao đẳng Santa Ana để trở thành bác sĩ theo nguyện vọng của cha mẹ. Song song, cô học thêm về âm nhạc để thỏa mãn đam mê. Nhận thấy Sangeeta có giọng hát đặc biệt, giáo viên khuyến khích cô chuyên tâm theo đuổi con đường âm nhạc cổ điển chuyên nghiệp. "Cha mẹ không tin con gái có thể trở thành nghệ sĩ. Ban đầu, họ ủng hộ vì nghĩ tôi hát cho vui. Khi tôi quyết định theo đuổi nghệ thuật, họ có phần không vui", cô nói. Ca sĩ sau đó tốt nghiệp ngành Trình diễn Opera tại Nhạc viện Bob Cole thuộc Đại học bang California và có bằng thạc sĩ tại Nhạc viện Boston ở Berklee.

Ca khúc "Sirens" trong album "Mythologies" Ca khúc "Sirens" trong album "Mythologies" do Sangeeta Kaur, Hila Plitmann thể hiện, Danaë Xanthe Vlasse đệm đàn. Video: YouTube Danae Vlasse

Âm nhạc của Sangeeta Kaur hướng tới sự chữa lành. Ca sĩ cho biết khi đến New York học chuyên sâu về opera, cô gặp một thầy giáo dạy yoga, thiền và Phật giáo. Khi nghe thầy chia sẻ, cô như chìm đắm trong thế giới mới, muốn học và tìm hiểu nhiều hơn về tâm linh. Sangeeta sau đó được nhà sản xuất chuyên về nhạc thiền, thần chú mời thu âm thử. "Khi vào phòng thu, tôi không hiểu hết điều mình đang hát nhưng thấy yên bình và thoải mái. Tôi hát rất nhẹ nhàng và cảm giác như có gì đó biến đổi trong cơ thể và trái tim", cô nói.

Điều này khiến ca sĩ thay đổi quan điểm sống và phong cách nghệ thuật. Cô muốn hát opera phiêu và cảm xúc như nhạc thiền hay đọc thần chú. Sangeeta mang lại niềm vui và sự chữa lành cho mọi người thông qua âm nhạc. Từ năm 2009, cô lấy nghệ danh Sangeeta Kaur - do thầy giáo dạy yoga đặt - theo tiếng Ấn Độ, nghĩa là Công chúa của âm nhạc và sự hài hòa. Ca sĩ cũng học, nghiên cứu về yoga, thiền, thậm chí có bằng thạc sĩ về giảng dạy yoga.

Theo Newagemusic guide, trong mỗi album, ca sĩ đưa vào một câu thần chú. Tại các buổi biểu diễn, ca sĩ luôn nói: "Sứ mệnh của cuộc đời tôi là sáng tạo và chia sẻ âm nhạc, mang lại niềm vui và năng lượng tích cực cho người nghe".

Ca khúc Come and Find Me là câu chuyện về những gia đình đối diện với nỗi đau mất mát vì Covid-19. Ca từ như lời những người đã qua đời nói với người thân ở lại. Do quy định chống dịch, họ không thể nói lời từ biệt nhau. Trên Newagemusic guide, ca sĩ nói về ca khúc: "Chúng ta đang ở trong một thời kỳ đáng sợ. Mọi người sợ hãi vì trải qua những điều chưa từng có. Có bóng tối nhưng cũng có ánh sáng. Bài hát này như cây cầu dẫn lối đến ánh sáng, nhắc chúng ta về sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Chúng có thể giúp mọi người vượt qua bất kỳ điều gì".

Sangeeta Kaur là giáo viên dạy yoga. Cô chịu ảnh hưởng từ triết học Ấn Độ, chủ yếu theo đuổi dòng nhạc opera và thiền. Ảnh: Facebook Sangeeta Kaur

Trang Newagemusicreviews từng nhận định: "Sangeeta có giọng hát đẹp như thiên thần, khiến bạn có thể thả hồn vào đó". Shiva Baum - giám đốc lễ hội âm nhạc Bhakti Fest - nhận xét: "Giọng hát của Sangeeta Kaur có trí tuệ và sự thanh lịch. Tôi xúc động về chiều sâu trong những màn trình diễn của cô ấy. Sangeeta Kaur sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm mà họ không bao giờ có thể ngờ tới".

Còn nghệ sĩ gốc Việt cho biết: "Tôi không viết nhạc để mọi người khen, để trở thành một người nổi tiếng, để phô trương, thể hiện bản thân. Tôi viết nhạc để mang những cái đẹp, tốt hơn đến cho đời, cho mọi người".