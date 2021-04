Đài LoanCa sĩ Tạ Thái Vân, 23 tuổi, bị công ty quản lý đuổi việc vì scandal yêu bạn trai của bạn thân.

Theo UDN, Tạ Thái Vân (nghệ danh Thái Tử) thành tâm điểm làng giải trí từ hôm 14/4, sau khi lộ các tin nhắn tình cảm với ca sĩ mới vào nghề Hà Mạnh Viễn - người từng công khai hẹn hò diễn viên Hà Tử Nghiên. Ban đầu, Tạ Thái Vân phủ nhận hẹn hò Hà Mạnh Viễn nhưng hôm 15/4, Tử Nghiên viết trên trang cá nhân cô bị Thái Vân và Mạnh Viễn lừa gạt. Từ khi xảy ra sự việc, cả hai đều chưa xin lỗi cô.

Tạ Thái Vân và Hà Mạnh Viễn. Ảnh: UDN.

Sau bài viết của Hà Tử Nghiên, Tạ Thái Vân quay video xin lỗi Tử Nghiên, khán giả và công ty quản lý. Cô cho biết hẹn hò với Hà Mạnh Viễn vì anh nói "đã chia tay Tử Nghiên".

Ngày 16/4, Reason Brothers - công ty quản lý Tạ Thái Vân - ra thông cáo cho biết chấm dứt hợp đồng với ca sĩ do cô vi phạm các điều khoản đã ký. Công ty hủy bỏ tất cả lịch trình, dự án công việc của Thái Vân. Quản lý của ca sĩ thất vọng vì từ khi xảy ra scandal, cô quanh co, nói dối về mối quan hệ với Mạnh Viễn. Vì bê bối, Thái Vân còn phải rút khỏi show thực tế All Star Sports Day. Hà Mạnh Viễn cũng phải ngừng công việc.

Ca sĩ 23 tuổi bị đuổi việc vì bê bối tình ái MV "You Were My Dream" của Tạ Thái Vân. Video: Reason Brothers.

Tạ Thái Vân sinh năm 1998, gia nhập làng nhạc năm 2019, được giới chuyên môn đánh giá cao khi có thể sáng tác nhạc và lời. Cô từng phát hành nhiều MV, tham gia các show thực tế của Đài Loan.

Như Anh