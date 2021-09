Cà phê Việt Nam xuất sang Anh giảm đột biến

Trong khi Anh liên tục tăng nhập từ nhiều quốc gia khác, cà phê từ Việt Nam sang quốc gia này nửa đầu năm giảm gần 50% so với cùng kỳ 2020.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, nhập khẩu cà phê của Anh trong nửa đầu năm 2021 đạt 100,3 nghìn tấn, trị giá 424,62 triệu USD, giảm 13,8% về lượng và giảm 10,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, trong khi Anh tăng nhập khẩu cà phê từ hầu hết thị trường cung cấp chính, cà phê từ Việt Nam và Honduras giảm mạnh.

Cụ thể, nhập khẩu cà phê của Anh từ Việt Nam đạt 16,4 nghìn tấn, trị giá 29 triệu USD, giảm 48,4% về lượng và giảm 49,3% về trị giá so với cùng kỳ. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Anh giảm từ 27,32% xuống 16,35%.

Nguyên nhân là làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của cà phê của Việt Nam. Trong khi đó, ngành cà phê Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng cũng như xu hướng tiêu dùng của người dân Anh. Hiện xuất khẩu cà phê của Việt Nam dưới dạng thô hoặc chế biến sơ, trong khi cơ cấu tiêu dùng cà phê ở Anh chủ yếu là cà phê hòa tan, chiếm 41% thị phần, cao hơn rất nhiều so với bình quân 17% thị phần tại châu Âu.

Anh là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu, có chính sách thương mại tự do và có nhu cầu nhập khẩu nông phẩm lớn. Hiệp định thương mại tự do UKVFTA được Chính phủ hai nước ký kết cuối năm 2020 đã giúp nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam có lợi thế cạnh tranh trên thị trường Anh so với các sản phẩm cùng loại có xuất xứ từ các nước chưa có FTA với Anh.

Năm 2020, Anh nhập khẩu cà phê từ thị trường Việt Nam trị giá gần 1 tỷ USD. Tuy nhiên, thị trường Anh có tính cạnh tranh rất cao với nguồn hàng nhập khẩu từ nhiều nước. Để xuất khẩu cà phê sang Anh ổn định, các chuyên gia khuyến nghị, ngành cà phê Việt Nam cần đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường này. Bên cạnh đó, sản phẩm phải phù hợp với thị hiếu tiêu dùng Anh.

Hồng Châu