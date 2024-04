Cả nước nắng nóng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ, hầu hết tỉnh thành sẽ nắng nóng (cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên), trong đó miền Bắc và Trung trên 37 độ C, một số nơi trên 40 độ.

Sáng 26/4, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết miền Bắc sẽ chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây nên nắng nóng từ hôm nay đến ngày 1/5.

Tây Bắc Bộ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ, ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt. Đồng bằng và Đông Bắc Bộ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ. Mức nhiệt dự báo này được ghi nhận ở lều khí tượng, ngoài trời có thể chênh 2-4 độ C tùy điều kiện địa hình.

Theo ông Hưởng, đây là lần đầu tiên trong 10 năm trở lại nắng nóng ở cả ba miền dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Đến đêm 30/4, không khí lạnh di chuyển xuống, miền Bắc giảm nhiệt. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột có khả năng gây giông lốc, mưa đá.

Nhiều du khách đến Đà Nẵng tắm biển để giải nhiệt. Ảnh: Nguyễn Đông

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội sẽ đạt đỉnh 38 độ C vào ngày mai, ba ngày sau duy trì ngưỡng 37 độ, ban đêm 26-28 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dịp nghỉ lễ dao động 19-31 độ C.

Miền Trung sẽ trải qua nắng nóng đặc biệt gay gắt trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5. Cơ quan khí tượng dự báo 11 tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ nóng 37-40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Một số điểm du lịch ven biển ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có thể nóng 44 độ vào ngày 29/4, sang 1/5 giảm còn 34 độ C. Tại Đà Nẵng, ngày mai nóng 37 độ C, cao nhất đợt. Nha Trang (Khánh Hòa) cao nhất 35 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên từ nay đến 30/4 tiếp tục nắng nóng diện rộng, cao nhất ở Tây Nguyên 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Riêng Đông Nam Bộ nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Tại TP HCM nhiệt độ cao nhất những ngày nghỉ lễ là 38 độ C, Đà Lạt (Lâm Đồng) 29-30 độ C. Dự báo ngày 1-3/5, gió tây nam hoạt động yếu, vì thế hai khu vực này sẽ có mưa giông về chiều tối, nhiệt độ giảm dần.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ cần hạn chế ra ngoài trời trong khung 11-15h hàng ngày để tránh tác động của tia UV, say nắng. Nếu phải ra ngoài, người dân cần mặc áo, bôi kem chống nắng, đeo kính.

Dịp nghỉ lễ, công chức, viên chức và người lao động cả nước được nghỉ 5 ngày từ 27/4 đến hết 1/5, làm bù vào ngày 4/5.

Gia Chính