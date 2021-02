Cả nước đón Tết trong tiết trời nắng ấm

Miền Bắc trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 21-24, trong khi đó Nam Bộ nhiệt độ cao nhất ở mức 33.

Hai ngày qua, miền Bắc trời hửng nắng do không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ trong khoảng 16-23. Điểm cao trên 1500 m so với mực nước biển như Sapa (Lào Cai) từ 6-13 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, miền Bắc đêm nay (30 tháng Chạp) có mưa vài nơi, sáng mồng một Tết có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 21-24, riêng khu vực Tây Bắc 23-26; nhiệt độ thấp nhất 14-17, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Du khách chụp ảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần

Trang AccuWeather của Mỹ dự báo, ngày mai nhiệt độ Hà Nội trong khoảng từ 15-22, những ngày tiếp theo nhiệt độ nhích lên mức 17-24 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sapa (Lào Cai) trời có mưa, nhiệt độ từ 9-16.

Miền Trung, khu vực Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế từ đêm nay đến cuối tuần ít mưa, sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 23-27; nhiệt độ thấp nhất 15-18, từ ngày 14-16/2 trong khoảng 17-20 độ.

Thanh Hoá những ngày Tết nhiệt độ 16-23, Thừa Thiên Huế 16-26.

Khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, đêm nay ít mưa, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ Đà Nẵng cao nhất ở mức 25-28, Bình Thuận là 28-32, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23.

Nam Bộ và Tây Nguyên những ngày Tết nhiều khả năng xảy ra mưa rào cục bộ. Trong đó, Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 21-33, Tây Nguyên từ 16-30.

Gia Chính