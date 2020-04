Ca nhiễm nCoV ở Nga vượt 32.000

Nga ghi nhận thêm 4.069 ca nhiễm nCoV, mức tăng cao nhất trong 24 giờ ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 32.000.

"Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận 4.069 ca dương tính với nCoV. Tổng cộng, 32.007 người ở nước ta nhiễm nCoV. 286 người hồi phục, khiến tổng số người hồi phục đã tăng lên 2.590. Nhưng không may, 273 người đã chết", Alexander Myasnikov, người phát ngôn Trung tâm xử lý Khủng hoảng do nCoV Nga thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor), nói trên kênh Rossiva-24 hôm nay.

Hơn 4.000 ca nhiễm mới là mức tăng cao nhất một ngày ở Nga từ khi xuất hiện dịch. Số ca tử vong cũng tăng 41 so với một ngày trước đó, lên 273. Trung tâm xử lý Khủng do do nCoV Nga còn lưu ý đây chưa phải số liệu cuối cùng vì Cộng hòa Altai thuộc vùng Siberi chưa báo cáo số liệu.

Một người đàn ông đeo khẩu trang trên đường phố Moskva, Nga, hôm 10/4. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo những tuần tới sẽ quyết định kết quả cuộc chiến chống đại dịch tại Nga bởi tình hình "thay đổi từng ngày nhưng không theo chiều hướng tốt hơn".

Anna Popova, người đứng đầu Trung tâm Xử lý khủng hoảng nCoV, cảnh báo gần 30% người nhiễm nCoV tại Nga không biểu hiện triệu chứng, riêng tại Moskva tỷ lệ này là 52%. "Những người này không hề biết họ nhiễm virus cho đến khi được xét nghiệm", Popova nói trên Pervyy Kanal hôm 14/4.

Bà Popova cho biết kết quả của hai tuần áp dụng biện pháp tự cách ly tại Nga sẽ được công vào "cuối tuần này hoặc đầu tuần sau". Popova khuyến cáo dân chúng tiếp tục "ở nhà và tránh tiếp xúc" để sớm quay lại cuộc sống bình thường.

210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, khiến gần 2,2 triệu người nhiễm, gần 147.000 người chết. Mỹ và châu Âu hiện là những vùng dịch lớn nhất thế giới.

