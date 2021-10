Ca nhiễm nCoV mới giảm, Mỹ vẫn kêu gọi cảnh giác

Ca nhiễm nCoV và tử vong trung bình 7 ngày qua tại Mỹ tiếp tục giảm, nhưng giới chức vẫn cảnh báo về tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng.

Số ca nhiễm nCoV mới trung bình trong 7 ngày qua tại Mỹ đã giảm 12% so với một tuần trước đó, trong khi số người chết trung bình cũng giảm 5%, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky cho biết hôm qua.

Dù vậy, giới chức y tế Mỹ khẳng định đây chưa phải thời điểm để lơ là cảnh giác, dù ít có khả năng biến chủng mới xuất hiện và thay thế chủng Delta đang hoành hành toàn thế giới hiện nay.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris (trái) thăm một điểm tiêm chủng ở New Jersey hôm 8/10. Ảnh: AFP.

"Bất chấp số ca nhiễm mới đang giảm, phần lớn khu vực trên khắp đất nước vẫn ghi nhận tình trạng lây nhiễm cộng đồng cao đáng kể. Chúng ta cần tập trung vào kiểm soát Covid-19 bằng cách đeo khẩu trang và tiêm vaccine, đặc biệt là khi chuẩn bị bước sang mùa thu và đông", tiến sĩ Walensky nói.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 45.518.687 ca nhiễm và 739.342 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 81.022 và 1.507 trường hợp so với một ngày trước đó.

Kiểm soát đại dịch Covid-19 vẫn là một trong các ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Tỷ lệ tiêm chủng tại Mỹ đã tăng hơn 20 điểm % sau khi hàng loạt cơ sở chính quyền và tư nhân yêu cầu nhân viên bắt buộc tiêm vaccine trước khi đến làm việc.

Điều phối viên phản ứng Covid-19 của Nhà Trắng Zeff Zients cho biết 77% người dân Mỹ đủ điều kiện đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. "Kể từ khi Tổng thống công bố yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc hồi cuối tháng 7 và kêu gọi các tổ chức làm theo, số người Mỹ đủ điều kiện nhưng chưa tiêm vaccine đã giảm khoảng một phần ba, từ 97 triệu xuống chỉ còn 66 triệu người", ông nói thêm.

Dù vậy, nhiều bang như Florida và Texas vẫn phản đối các biện pháp bắt buộc tiêm vaccine với lý do chúng xâm phạm quyền tự do cá nhân. Chính quyền Mỹ tiếp tục gặp khó khăn trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh do nhiều người dân từ chối tiêm vaccine.

Thế giới đã ghi nhận 239.767.133 ca nhiễm nCoV và 4.883.291 ca tử vong, tăng lần lượt 405.080 và 6.814, trong khi 215.393.564 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Australia ghi nhận 133.444 ca nhiễm và 1.478 ca tử vong, tăng lần lượt 2.064 và 17 ca so với một ngày trước đó.

Số ca nhiễm nCoV tại bang Victoria của Australia tăng kỷ lục trong bối cảnh thủ phủ Melbourne chuẩn bị gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa vào tuần sau, sớm hơn gần hai tuần so với kế hoạch nhờ tỷ lệ tiêm chủng tăng cao và đạt gần mức 70% người trưởng thành được tiêm đủ hai mũi vaccine.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới tiếp tục giảm ở Sydney, trong bối cảnh thành phố này sắp đạt mức 80% người trên 16 tuổi được tiêm đủ vaccine.

Một số bang không ghi nhận ca nhiễm nCoV để ngỏ khả năng hoãn kế hoạch mở cửa trở lại do lo ngại làn sóng bùng phát mới gây quá tải bệnh viện. Giới chức Australia đang chuẩn bị cho kịch bản số ca nhiễm mới tăng vọt sau khi hai thành phố lớn nhất đất nước kết thúc lệnh phong tỏa, nhưng tỏ ý hy vọng tỷ lệ tiêm chủng cao sẽ hạn chế số ca nhập viện.

Hàn Quốc đã thành lập hội đồng để thảo luận về chiến lược sống chung với Covid-19 dài hạn, khi nước này từng bước nới hạn chế và mở cửa nền kinh tế.

"Chúng tôi sẽ biến Covid-19 thành bệnh truyền nhiễm được kiểm soát chứ không còn phải nỗi lo sợ, đồng thời trả lại nếp sống cũ cho người dân", Thủ tướng Kim Boo-kyum nói trong buổi họp đầu tiên hội đồng tham vấn hôm 13/10, thêm rằng nước này sẽ không loại bỏ ngay quy định đeo khẩu trang bắt buộc.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ nới lỏng hạn chế đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ, đồng thời khuyến khích bệnh nhân Covid-19 dưới 70 tuổi không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tự phục hồi tại nhà. Giới chức sẽ tập trung vào số ca nhập viện và tử vong để đánh giá tình hình dịch, hơn là số ca nhiễm hàng ngày. Việc công bố số ca hàng ngày cũng được xem xét bãi bỏ.

Dù chưa từng ban bố lệnh phong tỏa hoàn toàn, Hàn Quốc đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất kể từ tháng 7, gồm giới hạn giờ mở cửa nhà hàng, quán cà phê, phòng xông hơi và phòng gym, cũng như giới hạn tụ tập không quá hai người sau 18h ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận.

Chiến lược sống chung với Covid-19 được đưa ra khi hơn 78% dân số đã tiêm ít nhất một mũi, trong đó hơn 60% tiêm đủ liều. Hàn Quốc hiện có tỷ lệ nhập viện và tử vong tương đối thấp. Quốc gia này ghi nhận gần 336.000 ca nhiễm và 2.605 ca tử vong kể từ khi dịch bùng phát.

Vũ Anh (Theo Reuters)