Cá nheo màu vàng chanh cực hiếm gặp

Hà LanCon cá nheo màu vàng rực rỡ có thể mắc chứng rối loạn di chuyền hiếm gặp là chứng bạch thể.

Martin Glatz ôm con cá nheo bạch thể. Ảnh: Martin Glatz

Con cá nheo màu vàng chanh trông giống quả chuối khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước và rơi xuống thuyền của Martin Glatz. Glatz, cần thủ chuyên nghiệp ở Hà Lan và anh trai song sinh Oliver, đã từng bắt nhiều con cá nheo nhưng chưa bao giờ gặp con cá nào có màu sắc độc đáo như vậy. Do đó, lúc đầu Glatz rất hoảng hốt.

Con cá đặc biệt thuộc loài cá nheo châu Âu (Silurus glanis), động vật bản xứ ở nhiều hồ nước và sông ngòi trên khắp châu Âu. Chúng nổi tiếng với kích thước khổng lồ, có thể dài ít nhất 2,7 mét và nặng gần 130 kg, theo Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA). Tuy nhiên, phần lớn cá nheo châu Âu có cơ thể màu xanh đen với chấm vàng rải rác.

Con cá màu vàng chanh mà Glatz bắt được nhiều khả năng mắc hội chứng bạch thể (leucism), hội chứng di truyền hiếm gặp dẫn tới giảm sắc tố ở da và lông. Khác với chứng bạch tạng, một rối loạn di truyền tương tự, chứng bạch thể không ảnh hưởng tới mắt của con vật.

Chứng bạch thể được ghi nhận ở nhiều loài động vật có vú, chim chóc và cá, chẳng hạn chim cánh cụt màu vàng và cá voi sát thủ màu trắng. Năm 2017, một con cá nheo vàng mắc chứng bạch thể xuất hiện trên sông Mississippi ở Iowa, thu hút nhiều sự chú ý.

Dù có hình dáng kỳ lạ và đẹp mắt, động vật bạch thể thường gặp bất lợi trong tự nhiên. Do cơ thể sáng màu, chúng dễ bị động vật săn mồi phát hiện hơn so với đồng loại bình thường. Con cá nheo màu vàng chanh dường như sống sót an toàn tới khi trưởng thành và có thể đạt kích thước lớn hơn nữa. Sau khi chụp vài bức ảnh, Glatz thả nó trở lại mặt nước.

An Khang (Theo Live Science)