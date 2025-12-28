Ca nặng nhất trong vụ lật xe đoàn thiện nguyện đang thở máy tại Việt Đức

Trong 9 nạn nhân được chuyển về Hà Nội điều trị, nữ bệnh nhân 29 tuổi tại Bệnh viện Việt Đức tiên lượng nặng nhất do dập phổi, gãy cột sống, hiện phải thở máy.

Sáng 28/12, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết đơn vị tiếp nhận 7 nạn nhân, trong đó nữ bệnh nhân nói trên nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chị bị dập phổi hai bên, tràn máu - tràn khí màng phổi, gãy nhiều xương sườn và đốt sống. Kíp trực đã phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương ngay trong đêm. Hiện người bệnh phải thở máy, hồi sức tích cực và được theo dõi sát sao. 6 người còn lại bị chấn thương hàm mặt, vai, bụng và tứ chi, đã được các bác sĩ đánh giá tổn thương và xử trí kịp thời.

Bệnh nhân 26 tuổi bị chấn thương sọ não, khung chậu, vai trái. Ảnh: Thảo My

Cùng thời điểm, tại Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Đào Xuân Cơ thông tin nơi này đang dốc toàn lực cứu chữa cho hai trường hợp. Trong đó, nam thanh niên 25 tuổi tiên lượng rất nặng do chấn thương sọ não, gãy cột sống và xương sườn. Nữ bệnh nhân còn lại (43 tuổi) bị tràn khí màng phổi, chấn thương gan và ngực kín. Sau khi được phẫu thuật dẫn lưu, sức khỏe chị đang tiến triển tốt.

Trước khi chuyển tuyến về Hà Nội, nhóm nạn nhân (độ tuổi từ 22 đến 44, gồm 8 người Hà Nội và một người TP HCM) đã được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Trạm Tấu.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 27/12 tại xã Phình Hồ, Lào Cai, khi chiếc xe 29 chỗ chở đoàn thiện nguyện 18 người bất ngờ lật ngửa tại một khúc cua gấp. Sự cố khiến 9 thành viên tử vong tại chỗ, xe hư hỏng nặng, mảnh vỡ vương vãi khắp hiện trường. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do xe mất phanh khi đổ dốc.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân 37 tuổi bị đa chấn thương tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thảo My

Lê Nga