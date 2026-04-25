Cà Mau khởi công cầu bắc qua sông Gành Hào

Cầu Nguyễn Đình Chiểu bắc qua sông Gành Hào, tổng vốn 500 tỷ đồng, được khởi công ngày 25/4, giúp kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ông Phan Thành Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư), cho biết dự án dài hơn 2,5 km. Trong đó, phần cầu dài 286 m, rộng 18 m, gồm 7 nhịp; phần đường kết hợp nâng cấp, mở rộng tuyến Nguyễn Đình Chiểu và xây mới đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến tuyến Cà Mau - Đầm Dơi.

Phối cảnh cầu Nguyễn Đình Chiểu bắc qua sông Gành Hào. Ảnh: Chủ đầu tư

Công trình có điểm đầu tại quốc lộ 1 (đường Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm), điểm cuối nối vào đường Cà Mau - Đầm Dơi (tuyến 3 Tháng 2 nối dài). Dự kiến dự án hoàn thành năm 2028.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, cầu nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị, tăng kết nối các trục chính và giảm áp lực cho khu vực trung tâm. Khi đưa vào sử dụng, công trình giúp rút ngắn thời gian di chuyển, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Vị trí cầu Nguyễn Đình Chiểu. Đồ họa: Đăng Hiếu

Sông Gành Hào dài hơn 50 km, chảy qua trung tâm thành phố của tỉnh Cà Mau. Hiện ngoài cầu Huỳnh Thúc Kháng và cầu Gành Hào bắc qua sông ở khu vực trung tâm, địa phương cũng còn có dự án cầu hơn 655 tỷ đồng nối xã Tân Thuận với xã Gành Hào.

Chúc Ly