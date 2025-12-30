Cà Mau đầu tư nhà máy điện rác hơn 1.700 tỷ đồng

Khu xử lý chất thải tập trung tổng vốn hơn 1.780 tỷ đồng, công suất xử lý khoảng 600 tấn rác mỗi ngày vừa được UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà máy dự kiến xây dựng tại xã Đất Mới trên diện tích khoảng 20 ha, gồm cả phần đất và mặt nước. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu. Dự án có công suất xử lý khoảng 600 tấn rác mỗi ngày, kết hợp đốt rác phát điện với công suất 6 MW.

Theo UBND tỉnh, công trình nhằm mục tiêu xử lý rác sinh hoạt là chính, phát điện là mục tiêu bổ trợ. Khi vận hành, nhà máy sẽ tiếp nhận rác từ các khu vực Phan Ngọc Hiển, Tân Ân, Đất Mũi, Năm Căn, Đất Mới và Tam Giang.

Rác thải ở Cà Mau hiện phải chôn lấp do nhà máy xử lý rác không hoạt động. Ảnh: An Minh

Ngoài dự án trên, tỉnh Cà Mau đang kêu gọi đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cấp tỉnh, trong đó có hạng mục nhà máy điện đốt rác tại xã Khánh An, diện tích khoảng 10 ha.

Bình quân lượng rác thải sinh hoạt tại Cà Mau trên 400 tấn mỗi ngày. Hiện toàn tỉnh chỉ còn một số bãi chôn lấp rác, trong khi nhà máy xử lý rác tại TP Cà Mau (cũ) đã ngừng hoạt động hơn 6 tháng để chờ đơn giá.

Việc phụ thuộc vào chôn lấp khiến công tác thu gom, xử lý rác sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, dự án cải tạo bãi rác tại huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu cũ) đang dừng triển khai, chưa thể xử lý triệt để lượng rác phát sinh mỗi ngày.

Chúc Ly