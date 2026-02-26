Cá lóc, tôm cua tăng đến 50% ngày vía Thần Tài

Cá lóc nướng lên 300.000 đồng một kg, tôm càng xanh 500.000 đồng và cua biển thịt 550.000-650.000 đồng, tăng 30-50% dịp vía Thần Tài.

Từ sáng sớm mùng 10 tháng Giêng Âm lịch (26/2), các chợ truyền thống tại TP HCM như Xóm Mới (phường An Hội Đông), Tân Định (phường Tân Định), Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa) đông đúc người dân mua lễ vật cúng Thần Tài.

Tại chợ Xóm Mới, cá lóc nướng loại 400 gram một con được bán 120.000 đồng, tương đương 300.000 đồng một kg, tăng 50% so với ngày thường và cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tôm càng xanh loại 10 con một kg lên 500.000 đồng, tức 50.000 đồng một con. Cua biển thịt loại 350-500 gram dao động 550.000-650.000 đồng một kg, tăng khoảng 30% so với ngày thường và đi ngang so với cùng kỳ 2025.

Giá heo quay hiện cũng lên 350.000-400.000 đồng một kg (tùy sạp), tăng khoảng 30% so với năm ngoái.

550.000 đồng một kg cua thịt tại chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông. Ảnh: Thi Hà

Không chỉ thực phẩm, hoa đồng tiền - mặt hàng phổ biến trong mâm cúng, cũng tăng giá. Ngày thường, hoa bán theo bó 5-10 bông, khoảng 5.000 đồng một bông. Dịp vía Thần Tài, tiểu thương bán lẻ 15.000-20.000 đồng mỗi bông, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ.

Theo tính toán của tiểu thương, một mâm lễ phổ biến gồm cá lóc nướng, heo quay, tôm, cua và hoa hiện dao động 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, tăng khoảng 150.000 đồng so với năm ngoái.

Tiểu thương tại chợ Phạm Văn Hai cho biết nguồn cung tôm, cua năm nay giảm khoảng 15% so với cùng kỳ, trong khi giá cá lóc và thịt heo ngày thường đã thiết lập mặt bằng cao hơn năm trước. Nguồn hàng không dồi dào trong bối cảnh nhu cầu tăng khiến giá bán dịp cao điểm tiếp tục tăng.

50.000 đồng một con tôm càng xanh loại 100gram một con tại chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông sáng 26/2. Ảnh: Thi Hà

Dữ liệu từ chợ đầu mối Bình Điền cho thấy hai ngày gần đây, lượng cá nhập chợ đạt vài trăm tấn, giảm 5-15% so với cùng kỳ 2025. Giá cá lóc sống chỉ nhích nhẹ vài nghìn đồng một kg, song cá lóc nướng tăng mạnh do cộng thêm hao hụt và chi phí chế biến.

Theo ghi nhận, nhiều sạp cá lóc nướng và hải sản bán hết sớm hơn ngày thường. Sức mua năm nay tăng nhẹ nhờ tâm lý chi tiêu tích cực đầu năm, song người dân có xu hướng cân đối ngân sách và linh hoạt điều chỉnh cơ cấu lễ vật.

Chị Hằng, ngụ phường An Hội Đông, cho hay chi phí sắm lễ năm nay tăng khoảng 15% so với cùng kỳ dù gia đình đã chủ động tiết giảm. Gia đình chị giảm lượng heo quay, chuyển sang chọn cá và hải sản với khẩu phần vừa phải.

Bên cạnh thực phẩm, thị trường vàng năm nay kém sôi động hơn khi giá điều chỉnh giảm nhẹ thay vì tăng mạnh như các năm trước.

Sáng 26/2, SJC niêm yết vàng miếng 182-185 triệu đồng một lượng, giảm 300.000 đồng so với cuối phiên trước. Vàng nhẫn trơn 24K tại các doanh nghiệp giao dịch quanh 181,8-185 triệu đồng một lượng.

Diễn biến giá cho thấy người dân vẫn duy trì thói quen mua sắm dịp vía Thần Tài. Tuy nhiên, trong bối cảnh mặt bằng giá thực phẩm ở mức cao, xu hướng cân đối ngân sách thể hiện rõ hơn so với những năm trước.

Thi Hà