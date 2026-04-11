Ca khúc 'Chỉ chừng đó thôi' của Phạm Duy gây sốt trở lại

Bài "Chỉ chừng đó thôi" (nhạc sĩ Phạm Duy) được nhiều khán giả tìm nghe, sau hiệu ứng của phim "Hẹn em ngày nhật thực".

Sau hai tuần phát hành, phim tạo hiệu ứng với doanh thu hơn 80 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam. Trong phim, nhạc phẩm vang lên ở phân đoạn Ân (Thiên Ân đóng) - cô gái theo đạo Công giáo - tìm gặp Thiên (Khương Lê) để trao trả hộp kỷ vật cho tình cũ, trước khi thực hiện nghi thức khấn trọn, thề phụng sự Chúa.

"Chỉ chừng đó thôi" - nhạc phim "Hẹn em ngày nhật thực" do Quốc Thiên hát

Trong cảnh Ân và Thiên ngồi gần nhau trên chuyến xe đò sau 5 năm xa cách, ca khúc khiến người nghe xúc động khi nói thay nỗi lòng nhân vật chính: "Chỉ chừng một năm trôi/ Là quên lời trăn trối/ Ai nuối thương tình đôi/ Chỉ chừng một năm thôi". Nhiều khán giả cho biết sau khi xem phim, họ tiếp tục tìm nghe ca khúc, để một lần nữa sống cùng câu chuyện của Ân và Thiên.

Phiên bản trong phim từng được ca sĩ Quốc Thiên trình diễn tại đêm nhạc Musique De Salon năm 2025, do nhạc sĩ Đức Trí hòa âm. Đạo diễn Lê Thiện Viễn quyết định sử dụng bản thu live để đưa vào phim vì tâm đắc với lối hát giàu chất tự sự của Quốc Thiên. Bản ballad mang âm hưởng da diết với tiếng sáo cùng giai điệu dương cầm.



Sau một ngày phát hành, bản MV nhạc phim đạt hơn 100.000 lượt nghe trên YouTube. Nhiều trích đoạn MV lan truyền trên mạng xã hội, được hàng nghìn người dùng TikTok lồng ghép trong các video chia sẻ cảm xúc về phim.

Ca khúc do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác thập niên 1970, lấy cảm hứng từ mối tình cũ. Ông và người yêu từng có 10 năm gắn bó, đồng cảm, trao nhau nhiều vần thơ, khúc nhạc. Ngày quyết định chia tay nhạc sĩ để lập gia đình, bà gửi cho ông lá thư, trong đó viết: "Mười năm, quá đủ cho một mối tình đẹp và một đời người ngắn ngủi...".



Nhạc sĩ từng cho biết viết tặng bà 40 ca khúc, trong đó, ba bài hát đánh dấu thời điểm họ yêu nhau, xa nhau, và quên được nhau là Ngày đó chúng mình, Nghìn trùng xa cách, Chỉ chừng đó thôi. Nhiều thế hệ ca sĩ từng thu âm bài hát, một trong những bản nổi tiếng nhất do cố ca sĩ Duy Quang - con trai nhạc sĩ - thể hiện trên sân khấu hải ngoại.

Bản audio ca khúc "Chỉ chừng đó thôi" do Duy Quang hát

Hẹn em ngày nhật thực là dự án của đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất Lý Minh Thắng, xoay quanh câu chuyện của nhân vật chính - Thiên Ân, một cô gái theo đạo Công giáo, sống ở xóm đạo Trà Mây cuối thập niên 1980. Một lần, cô tình cờ gặp Thiên - chàng trai trẻ làm nghề thợ điện từ nơi khác đến, dần nảy sinh tình cảm. Chuyện tình bị bà Hoa - mẹ của Ân (nghệ sĩ Lê Khanh) - phản đối vì không muốn con quen người ngoại đạo. Mâu thuẫn đẩy lên cao trào, Ân buộc lựa chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân.

Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013), tên thật là Phạm Duy Cẩn, sinh tại Hà Nội. Ông là một trong những nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc với số lượng sáng tác đồ sộ, đa dạng về thể loại. Nhiều sáng tác của ông trở thành ca khúc kinh điển như Tình ca, Áo anh sứt chỉ đường tà (thơ Hữu Loan), Nghìn trùng xa cách, Cây đàn bỏ quên, Thuyền viễn xứ (thơ Huyền Chi), Đừng bỏ em một mình (thơ Minh Đức Hoài Trinh), Đưa em tìm động hoa vàng (thơ Phạm Thiên Thư).



Ngoài sáng tác, Phạm Duy còn có nhiều công trình khảo cứu về âm nhạc Việt Nam. Nghệ sĩ từng giữ chức giáo sư nhạc ngữ tại trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Sau năm 1975, nhạc sĩ sang Mỹ định cư. Từ năm 2005, ông về Việt Nam sống an hưởng tuổi già.

Quốc Thiên, 38 tuổi, quê Đồng Nai, từng đoạt quán quân Vietnam Idol 2008. Ca sĩ từng ra mắt một số album như Vì ta quá yêu, Hát cùng tôi, Quốc Thiên Collection. Anh cũng được yêu mến khi cover nhiều bản hit như Ngày mai người ta lấy chồng (Đông Thiên Đức), Cánh hồng phai (Dương Khắc Linh). Năm 2024, anh gây chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai.

Mai Nhật