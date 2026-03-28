BYD Song Ultra - xe điện sạc nhanh 9 phút, giá 21.000 USD

Mẫu xe mới của BYD có khả năng sạc nhanh 97% chỉ trong 9 phút, hành trình khi sạc đầy đến 710 km.

Song Ultra có thiết kế mặt trước tối giản với lưới tản nhiệt màu đen và đèn pha tích hợp. Đèn chạy ban ngày trải dài toàn bộ chiều rộng phía trước. Thân xe nổi bật với trụ D màu đen. Xe trang bị vành 19 inch. Dải đèn hậu LED trải dài toàn bộ chiều rộng, kết hợp cánh gió trên nóc xe. Có 6 màu ngoại thất để lựa chọn.

Khoang cabin bao gồm màn hình trung tâm xoay 15,6 inch, cụm đồng hồ 10,25 inch và màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió 26 inch, với hệ thống giao diện người dùng BYD UI 7.0. Cần số điện tử gắn trên cột lái và đèn chiếu sáng nội thất 3D.

Ghế trước có chức năng thông gió, sưởi ấm và massage 10 điểm. Ghế lái có thể điều chỉnh điện 8 hướng, trong khi ghế hành khách có thêm các chức năng điều chỉnh và chỗ để chân. Ghế trước và ghế sau gập lại thành một bề mặt phẳng có chiều dài khoảng 1,8 m. Ghế sau gập theo tỷ lệ 40/60.

Khoang chứa đồ bao gồm cốp trước 150 lít và cốp sau 730 lít, có thể mở rộng lên đến 1.659 lít. Hộp làm mát và sưởi ấm tích hợp hoạt động trong phạm vi nhiệt độ -6 độ C đến 50 độ C.

Mẫu Song Ultra EV sử dụng hệ dẫn động cầu sau với một môtơ điện công suất 321 mã lực và 362 mã lực, mô-men xoắn 305 Nm và tốc độ tối đa 210 km/h.

Tất cả các phiên bản đều trang bị pin BYD Short Blade Battery 2.0, hay còn gọi là pin Blade thế hệ thứ hai. Dung lượng pin là 68,4 kWh và 82,7 kWh, tương ứng với phạm vi hoạt động CLTC là 620 km và 710 km.

Thời gian sạc 10%-70% là 5 phút, trong khi sạc 10%-97% là 9 phút. Ở nhiệt độ -30 độ C, thời gian sạc tăng thêm khoảng 3 phút.

Tất cả các phiên bản đều trang bị tiêu chuẩn hệ thống giảm xóc thông minh DiSus-C và hệ thống treo với cấu hình McPherson phía trước và 5 liên kết phía sau. Xe có 7 túi khí.

Hệ thống DiPilot 300 tùy chọn bổ sung LiDAR và 27 cảm biến, hỗ trợ chức năng dẫn đường trong thành phố, dẫn đường trên đường cao tốc và chức năng đỗ xe tự động.

BYD Song Ultra EV ra mắt ngày 26/3 với 4 phiên bản có giá 151.900-179.900 nhân dân tệ (21.000–24.800 USD). Số lượng đơn đặt hàng trước đã vượt quá 21.586 chiếc.

