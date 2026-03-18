BYD sắp mang công nghệ sạc nhanh đến châu Âu

Hãng xe Trung Quốc có kế hoạch triển khai mạng lưới Flash Charging 2.0 công suất 1.500 kW tại châu Âu trong vài tuần tới.

Các trạm sạc ban đầu sẽ hỗ trợ các xe trang bị pin Blade tương thích. Việc triển khai này diễn ra sau thông báo trong tháng 3 của BYD về cơ sở hạ tầng Flash Charging ở nước ngoài và trùng với thời điểm ra mắt Denza Z9 GT tại châu Âu vào ngày 8/4 tới, theo IT-home.

Các xe sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai của BYD có thể sạc 10%-70% trong 5 phút và 10%-97% trong 9 phút. Tuy nhiên, việc mẫu Z9 GT tại châu Âu có đạt được hiệu suất tương tự hay không vẫn chưa được xác nhận.

Mẫu Denza Z9 GT tại trạm sạc nhanh của BYD ở Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Hầu hết các xe điện tại châu Âu hỗ trợ sạc DC lên đến 400 kW. Thực tế, nhà cung cấp Ionity hiện đang vận hành hơn 5.000 trạm sạc với công suất 350 kW và đang triển khai các trạm sạc Alpitronic 600 kW có thể nâng cấp lên 1.000 kW. Các báo cáo trong ngành nhấn mạnh rằng các trạm sạc 1.500 kW của BYD sẽ là các trạm sạc công cộng có công suất cao nhất ở châu Âu sau khi được triển khai.

Denza Z9 GT trang bị pin Blade 122 kWh, ba môtơ điện sản sinh công suất 960 mã lực, và có các phiên bản dẫn động cầu sau và dẫn động 4 bánh. Phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn WLTP là 800 km.

Cabin trang bị hệ thống âm thanh Devialet đạt chứng nhận Dolby Atmos, biến nó trở thành chiếc xe châu Âu đầu tiên có âm thanh chất lượng như rạp chiếu phim. Kích thước và chiều dài cơ sở chưa được tiết lộ. BYD đã lắp đặt hàng nghìn trạm sạc Flash Charging tại Trung Quốc, nhưng các chi tiết cụ thể về việc triển khai tại châu Âu vẫn chưa được công bố.

Việc áp dụng mạng lưới của BYD sẽ phụ thuộc vào mật độ triển khai, khả năng tương thích với các phương tiện khác và việc xác minh hiệu suất sạc được công bố.

Các nhà quan sát lưu ý rằng việc triển khai mạng lưới của BYD tại châu Âu tiếp tục chiến lược cơ sở hạ tầng ở nước ngoài của công ty, lần đầu tiên được tiết lộ vào ngày 5/3. Chương trình sạc nhanh tận dụng kiến trúc pin Blade Battery công suất cao, mang đến một giải pháp thay thế cho các mạng lưới trao đổi pin như của Nio.

Các yếu tố chính cần theo dõi bao gồm liệu các trạm sạc ở châu Âu có đạt được tốc độ sạc được công bố hay không và liệu các phương tiện khác có thể sử dụng mạng lưới này hay không. Thời gian triển khai, phạm vi phủ sóng của trạm và khả năng tương thích giữa các thương hiệu sẽ quyết định ảnh hưởng của BYD đối với việc áp dụng xe điện tại châu Âu và vị thế cạnh tranh của hãng so với các mạng lưới hiện có như Ionity.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)