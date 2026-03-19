BYD muốn đồng nhất chất lượng nhà phân phối tại Việt Nam

BYD Việt Nam cho biết hãng liên tục đánh giá, tối ưu hệ thống nhà phân phối nhằm nâng tiêu chuẩn vận hành, duy trì ổn định hoạt động bán hàng và hậu mãi.

Thông tin được hãng chia sẻ tại hội nghị nhà phân phối, đại lý BYD toàn quốc, định hướng phát triển trong năm 2026. Theo đó, hãng này cho rằng hệ sinh thái công nghệ, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng là yếu tố quan trọng, ngoài việc cạnh tranh bằng sản phẩm.

Một đại lý BYD tại Bình Dương. Ảnh: BYD

"Năm nay là cột mốc quan trọng trong lộ trình mở rộng quy mô hoạt động, củng cố hiện diện của thương hiệu tại Việt Nam", đại diện hãng nói. Theo đó, hãng này đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, công nghệ và dịch vụ khách hàng trong bối cảnh xe điện, xe năng lượng mới ngày càng phát triển tại Việt Nam.

Tại sự kiện này, hãng giới thiệu loạt công nghệ mới BYD chuẩn bị mang đến thị trường. Trong đó có thế hệ pin mới, công nghệ sạc siêu nhanh nhằm nâng hiệu quả sử dụng xe điện, giải quyết nhu cầu của người dùng về thời gian sạc và khả năng vận hành.

"Việc liên tục đầu tư vào công nghệ pin và hệ thống sạc được xem là nền tảng giúp BYD xây dựng lợi thế cạnh tranh trên thị trường xe năng lượng mới toàn cầu. Những công nghệ này khi được triển khai tại Việt Nam sẽ góp phần mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và nâng trải nghiệm sử dụng xe điện cho người dùng", đại diện hãng nói.

Dolphin sẽ là dòng xe mới đầu tiên của BYD ra mắt trong năm nay. Ảnh: BYD

Trong năm nay, BYD dự kiến ra mắt 4 mẫu xe mới, bổ sung cho dải sản phẩm hiện có gồm sedan, SUV và MPV thuần điện. Thời gian tới, BYD sẽ có 7 nhà phân phối mới, hiện diện ở các khu vực như Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, TP HCM, Cần Thơ... Trong tháng này, hãng công bố tổ chức khoảng 100 sự kiện dành cho khách hàng, gồm hoạt động lái thử, trải nghiệm công nghệ, giao lưu cộng đồng và chăm sóc khách hàng.

Đại diện BYD Việt Nam và hệ thống nhà phân phối tại hội nghị. Ảnh: BYD

"Với hệ thống nhà phân phối tiếp tục mở rộng, danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng cùng các công nghệ mới về pin và sạc nhanh, BYD đang từng bước xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo", đại diện BYD Việt Nam nói.

Quang Anh