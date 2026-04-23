BV Land trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026

BV Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 370 tỷ đồng năm 2025, tăng gần 20 lần, qua đó góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) năm 2026.

Danh sách do Vietnam Report nghiên cứu và đánh giá độc lập, dựa trên các chuẩn mực quốc tế và tư vấn từ các chuyên gia trong và ngoài nước. Doanh nghiệp được lựa chọn theo nhiều tiêu chí như: tốc độ tăng trưởng doanh thu, hiệu quả hoạt động, năng lực vận hành và tính bền vững trong dài hạn.

Đại diện ban lãnh đạo BV Land nhận chứng nhận tại lễ vinh danh Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026. Ảnh: BV Land

Theo đại diện BV Land, việc góp mặt trong FAST500 không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp, mà còn cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt, chiến lược phát triển đúng hướng và nền tảng vận hành trong giai đoạn nhiều thách thức.

Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu hợp nhất 1.470 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế khoảng 370 tỷ đồng. Điều này cho thấy hiệu quả từ chiến lược cơ cấu danh mục và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường.

Bà Khương Hải Ninh - Phó tổng giám đốc BV Land nhận chứng nhận. Ảnh: BV Land

Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động bán hàng tại các dự án trọng điểm. Một số khu đô thị như BV Bavella Green Park ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt ở phân khúc đất nền, nhà phố; trong khi các dự án căn hộ Diamond Hill Thái Nguyên cũng đạt thanh khoản tích cực sau thời gian ngắn mở bán. Các sản phẩm được định hướng theo nhu cầu ở thực, ưu tiên vị trí thuận lợi, pháp lý rõ ràng và tiến độ kiểm soát chặt.

Theo đại diện BV Land, chiến lược phát triển không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá mà tập trung vào chất lượng và giá trị dài hạn. Cùng với đó, công ty tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, hoàn thiện hệ thống quản trị và chuẩn hóa vận hành.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2026, ông Lý Tuấn Anh - Tổng giám đốc BV Land cho biết đang chuẩn bị các điều kiện để niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Kế hoạch này nhằm mở rộng khả năng huy động vốn, nâng cao minh bạch và tăng sức cạnh tranh trong giai đoạn tiếp theo.

Dự án Diamond Hill Thái Nguyên do BV Land phát triển tại Thái Nguyên. Ảnh: BV Land

Công ty cổ phần BV Land là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bách Việt (BV Group), hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản. Doanh nghiệp theo đuổi định hướng phát triển các sản phẩm chất lượng cao, nhân văn, bền vững, giàu bản sắc. Với danh mục đa dạng gồm khu đô thị, căn hộ cao tầng, nhà ở xã hội và bất động sản thương mại, BV Land từng bước định vị thương hiệu với các dự án như Diamond Hill Bắc Ninh, Diamond Hill Thái Nguyên, Bách Việt Lake Garden, BV Bavella Green Park, BV Bavella Lạc Ngàn, Rivera Park, Areca Garden, Parc Ville...

Song Anh