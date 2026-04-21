BUV góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt - Trung

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) tham gia diễn đàn giáo dục tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), đồng thời, ký kết hợp tác với nhiều trường trọng điểm.

Đoàn do Giáo sư Rick Bennett, Phó chủ tịch dẫn đầu, tham dự Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Đại học, Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc, vào ngày 14/4. Diễn đàn nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc.

Diễn đàn có sự tham dự của đoàn đại biểu cấp cao hai nước cùng đại diện các trường đại học hàng đầu của Việt Nam, Trung Quốc. Chương trình tập trung vào bốn chủ đề trọng tâm: phát triển đồng bộ giáo dục đại học và xây dựng cộng đồng nhân tài khu vực; hợp tác quốc tế trong đào tạo điều hành gắn với chuỗi công nghiệp Việt - Trung; môi trường và phát triển bền vững; trí tuệ nhân tạo, giáo dục số và hợp tác quản trị công nghệ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu cấp cao hai nước tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó, giáo dục và khoa học công nghệ được xác định là trụ cột quan trọng. Hiện, khoảng 25.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Trung Quốc và nhu cầu hợp tác đào tạo giữa hai nước ngày càng tăng.

Phát biểu bên lề sự kiện, Giáo sư Rick Bennett cho biết, sự hiện diện của BUV phản ánh cam kết của trường trong việc cung cấp các lựa chọn giáo dục đại học tiêu chuẩn quốc tế cho sinh viên Trung Quốc nói riêng, châu Á nói chung; đồng thời, xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với những doanh nghiệp uy tín của Trung Quốc đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

"Định hướng này góp phần hiện thực hóa tầm nhìn lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác lập, khi giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn mới", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh việc tham dự diễn đàn cấp cao, BUV ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Đại học Truyền thông Trung Quốc (CUC) và Đại học Bách khoa Bắc Kinh (BIT). Đây đều là những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu, nằm trong danh sách các trường đại học trọng điểm thuộc Dự án 211 và Dự án 985 của Chính phủ Trung Quốc, những chương trình chiến lược nhằm xây dựng các trường đại học đẳng cấp thế giới. Việc thiết lập quan hệ đối tác với hai đơn vị uy tín này mở ra cơ hội trao đổi học thuật chất lượng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số của cả hai nước.

Giáo sư Rick Bennett, Phó chủ tịch BUV, ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác với Đại học Truyền thông Trung Quốc, một trong những đại học hàng đầu Trung Quốc về báo chí, phát thanh truyền hình và nội dung số. Ảnh: BUV

Theo thỏa thuận, các bên thống nhất hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác song phương, bao gồm trao đổi sinh viên và giảng viên, phát triển chương trình song bằng, đào tạo ngắn hạn, tăng cường nghiên cứu khoa học, xây dựng lộ trình học sau đại học và hợp tác nâng cao vị thế trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Trước đó, tháng 12/2025, BUV cũng ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược với Trung tâm Dịch vụ Trao đổi Học thuật Trung Quốc (CSCSE) thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, nâng tầm quan hệ từ công nhận chính thức sang hợp tác chiến lược song phương. BUV là trường đại học quốc tế duy nhất tại Việt Nam được Bộ Giáo dục Trung Quốc công nhận là cơ sở giáo dục nước ngoài đạt chuẩn, với bằng cấp được xác thực và công nhận tại nước này. Mới đây, BUV cũng được Liên đoàn Doanh nghiệp Hồ Nam vinh danh vì những đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.

BUV ký kết hợp tác với Đại học Bách khoa Bắc Kinh. Ảnh: BUV

Là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận toàn diện của QAA (Cơ quan Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học của Anh Quốc) và duy trì đánh giá QS 5 sao toàn diện trong sáu năm liên tiếp (2022-2028), BUV cung cấp trải nghiệm giáo dục Anh Quốc chất lượng cao, hướng tới tầm nhìn trở thành trường đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Nhật Lệ